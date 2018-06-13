ظریف یلتقی الرئیس الجنوب افریقی

برتوریا / 13 حزیران / یونیو / ارنا – التقي وزیر الخارجیة 'محمد جواد ظریف'، عصر الیوم الاربعاء، برئیس جمهوریة جنوب افریقیا 'سیریل رامابوسا' وبحث معه فی الاتفاق النووی والقضایا الاقتصادیة.

و وصل ظریف امس الثلاثاء الي عاصمة جنوب افریقیا برتوریا، یرافقه وفد سیاسی واقتصادی؛ حیث التقي بنظیرته الجنوب افریقیة، والتی اعربت عن دعمها للاتفاق النووی.
یذكر ان زیارة ظریف والوفد السیاسی والاقتصادی المرافق الي جنوب افریقیا، تدور حول الاتفاق النووی.
وقد قطعت برتوریا فی مرحلة ما بعد توقیع الاتفاق النووی اشواطا جیدة لتعزیز العلاقات مع طهران؛ یاتی ذلك الي جانب جهود البلدین عقب زیارة رئیس جنوب افریقیا للجمهوریة الاسلامیة خلال العام 2016، لتوطید التعاون الثنائی فی مجالات النقل والملاحة البحریة والسیاحة والتعامل المصرفی.
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ظریف یلتقی الرئیس الجنوب افریقی

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