ايران لم تصوت علي اختيار الدولة المستضيفة لكاس العالم 2026

واستضافت العاصمة الروسية موسكو اليوم الاربعاء مؤتمر 'فيفا' الرسمي الثامن والستين حث جري التصويت بهدف التصويت علي 'امريكا والمكزيك وكندا' بصورة مشتركة لاستضافة بطولة العالم للعام 2026؛ وذلك في مقابل المغرب.

وحضر النائب الاول لرئيس الاتحاد الايراني لكرة القدم 'علي كفاشيان' الي جانب الامين العام للاتحاد 'محمد رضا ساكت'، اعمال المؤتمر دون ان يصوتا علي اي من المرشحين.

وجرت المنافسة بين البلدان الثلاثة (امريكا والمكزيك وكندا) بصورة مشتركة مع المغرب لاستضافة كاس العام لكرة القدم خلال العام 2026 حيث فازت الدول الثلاث بـ 136 صوتا، مقابل 65 صوتا للمغرب.

انتهي ** ح ع

