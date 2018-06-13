ايران لم تصوت علي اختيار الدولة المستضيفة لكاس العالم 2026

موسكو / 13 حزيران / يونيو / ارنا – امتنع ممثلو الجمهورية الاسلامية الايرانية المشاركون في المؤتمر الثامن والستين لاتحاد كرة القدم الدولي (فيفا)، عن التصويت لاختيار البلد المستضيف لكاس العالم خلال العام 2026.

واستضافت العاصمة الروسية موسكو اليوم الاربعاء مؤتمر 'فيفا' الرسمي الثامن والستين حث جري التصويت بهدف التصويت علي 'امريكا والمكزيك وكندا' بصورة مشتركة لاستضافة بطولة العالم للعام 2026؛ وذلك في مقابل المغرب.
وحضر النائب الاول لرئيس الاتحاد الايراني لكرة القدم 'علي كفاشيان' الي جانب الامين العام للاتحاد 'محمد رضا ساكت'، اعمال المؤتمر دون ان يصوتا علي اي من المرشحين.
وجرت المنافسة بين البلدان الثلاثة (امريكا والمكزيك وكندا) بصورة مشتركة مع المغرب لاستضافة كاس العام لكرة القدم خلال العام 2026 حيث فازت الدول الثلاث بـ 136 صوتا، مقابل 65 صوتا للمغرب.
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ايران لم تصوت علي اختيار الدولة المستضيفة لكاس العالم 2026

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