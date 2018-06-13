مساعد وزير الخارجية الاذربيجاني يتطلع الي توقيع مسودة النظام القانوني لبحر قزوين قريبا

باكو / 13 حزيران / يونيو / ارنا – اعرب مساعد وزير الخارجية الاذربيجاني 'خلف خلف اوف'، عن امله في توقيع مسودة المعاهدة الخاصة بالنظام القانوني لبحر قزوين خلال الاجتماع القادم لقادة الدول الخمس المطلة علي هذه البحيرة.

وفي تصريح صحفي اليوم الاربعاء، لفت المسؤول الاذربيجاني الي ان الاجتماع سيعقد خلال النصف الاول من شهر اغسطس القادم في كازاخستان.
واضاف، انه قبيل انعقاد قمة الدول المطلة علي بحر قزوين بيوم واحد، سيعقد اجتماع وزراء خارجية هذه الدول بهدف اعداد معاهدة لتحديد النظام القانوني لبحر قزوين؛ مؤكدا حصول اتفاق (بين الدول الاعضاء) حول مسودة المعاهدة.
وفي جانب آخر من تصريحاته، نوه مساعد وزير خارجية اذربيجان الي تواصل اللقاءات والمحادثات الثنائية بين الدول المطلة علي بحر قزيون؛ مصرحا ان هذه التشاورات تجري بالتزامن مع المفاوضات الخاصة بتحديد نظام قانوني لهذه المنطقة لكنها غير تابعة الي هذه الوثيقة وانما تتبع اطارا خاصا بها.
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مساعد وزير الخارجية الاذربيجاني يتطلع الي توقيع مسودة النظام القانوني لبحر قزوين قريبا

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