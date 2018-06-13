محادثات ایرانیة – جنوب افریقیة لتیسیر عملیة اصدار التاشیرات بین البلدین

بریتوریا / 13 حزیران / یونیو / ارنا – عُقد الیوم الاربعاء فی مقر وزارة الخارجیة لدولة جنوب افریقیا، اجتماع بین خبراء ایرانیین ونظرائهم لدي البلد الاخیر للبحث فی القضایا الاقتصادیة ذات الاهتمام المشترك والتعاون الثنائی فی مجالات النقل وتیسیر اصدار التأشیرات، والتسهیلات المالیة ذات العلاقة بالاتفاقیات الاقتصادیة بین البلدین.

وقال موفد وكالة 'ارنا' الي بریتوریا ان المحادثات الثنائیة تجری فی اطار 4 لجان مختلفة بما یشمل المجالات الاقتصادیة والتجاریة والمالیة.
وبدأت محادثات الخبراء بین طهران وبریتوریا بمشاركة مساعد وزیر الخارجیة الجنوب افریقی للشؤون الشرق اوسطیة والاسیویة 'آنیل سوكلال'، ومساعد وزیر الخارجیة الایرانی للشؤون الاقتصادیة 'غلامرضا انصاری'.
یأتی ذلك علي هامش زیارة وزیر الخارجیة 'محمد جواد ظریف' الي عاصمة جنوب افریقیا التی وصل الیها امس الثلاثاء، لاجراء محادثات مع وزیرة خارجیة هذا البلد حول الاتفاق النووی.
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سیاسی

ایران وجنوب افریقیا

اصدار التاشیرات

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محادثات ایرانیة – جنوب افریقیة لتیسیر عملیة اصدار التاشیرات بین البلدین

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