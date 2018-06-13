وزير الطاقة:الشعب الإيراني سيفشل محاولات الكيان الصهيوني

وأضاف اردكانيان اليوم الأربعاء، في تصريح للمراسلين علي هامش إجتماع مجلس الوزراء، ان مصير هذه المحاولة كسائر محاولات الكيان الصهيوني علي مدي العقود الأربعة الماضية هو الفشل بالتاكيد.

وتابع بالقول، ان رئيس وزراء الكيان الصهيوني أو كل من يدعي بالكفاءة في إدارة أزمة المياه، يعرف جيدا ان إيران واحدة من البلدان التي لديها سابقة معترف بها (عالميا) تمتد الي آلاف السنين في إدارة المياه وعلي هذا الأساس، فان إيران من شأنها أن تكون مرجعا جيدا في مجال الاستخدام الامثل من المياه و التكيف مع قلة الموارد المائية.

وأكد أردكانيان، 'توجد ثمة مشاكل بالتأكيد ولا نقاش بهذا الشأن ونحن بحاجة الي التقنيات الجديدة' مضيفا، ان إيران باعتبارها احد الأعضاء الرسميين للمجتمع الدولي يمكنها التوصل الي الآليات والتقنيات المتوفرة في هذا المجال ولاتوجد اي قيود امامها'.

وفي معرض إجابته علي سؤال حول شائعة نقل مياه كارون الي البصرة قال أردكانيان، 'انني وبوصفي وزيرا للطاقة، أعلن هنا رسميا انه لا يوجد لدينا أي مشروع أو برنامج لتقل المياه الي خارج البلاد'.

وتابع بالقول ان هذا القرار كان قد اتخذ في وقت سابق لكنه الغي لاسباب ما وهو ملغي حاليا.

إنتهي** أ م د**س.ر

