المتحدث باسم مؤسسة نقل الدم :

ایران تمتلك افضل منظومة لمراقبة الدم فی منطقة شرق البحر الابیض المتوسط

طهران / 13 حزیران / یونیو / ارنا – قال المتحدث باسم مؤسسة نقل الدم الایرانیة 'بشیر حاجی بیكی' ان الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة تمتلك ادق وافضل البرامج الخاصة بمراقبة الدم فی منطقة شرق البحر الابیض المتوسط.

وفی تصریح له الیوم الاربعاء بمناسبة الیوم العالمی للتبرع بالدم، قال حاجی بیكی انه وفقا لتقریر منظمة الصحة العالمیة، 39 بالمئة من بلدان العالم فقط تمتلك منظومة وطنیة لمراقبة الدم ومشتقاته؛ مبینا ان الحصة الاكبر فی هذا الخصوص تعود الي منطقة اوروبا (بواقع 77 بالمئة)، واقل نسبة بما یبلغ 14 بالمئة تختص بالدول الافریقیة.
واشار المتحدث باسم مؤسسة نقل الدم الایرانیة، الي ان 8 دول فقط من مجموع 25 دولة فی منطقة البحر الابیض المتوسط الشرقیة، (بما فیها ایران) اعلنت عن امتلاكها لنظام مراقبة الدم.
وبحسب المسؤول الایرانی، فقد اشارت منظمة الصحة العالمیة فی تقریرها للعام 2017، الي ان حجم التبرع بالدم یبلغ سنویا 112 ملیون و500 الف وحدة؛ وان حصة بلدان شرق البحر الابیض المتوسط من هذا العدد تبلغ 9 ملایین و900 الف وحدة؛ ومنها ایران التی سجلت اكثر من ملیونی وحدة.
وفی جانب آخر من تصریحاته الیوم، اكد حاجی بیكی ان ایران سباقة فی مجال نقل الدم بین دول المنطقة؛ لافتا الي أن مؤسسة نقل الدم الایرانیة تقیم تعاونا مع العدید من المؤسسات الدولیة بما یشمل منظمات الصحة العالمیة والجمعیات الدولیة لنقل الدم وغیرها من المنظمات ذات الصلة.
واشار فی السیاق الي العلاقات القائمة بین المنظمة الوطنیة لنقل الدم مع منظمة التعاون الاقتصادی (اكو)، ونظیراتها فی كل من العراق وافغانستان وباكستان وفرنسا والسودان.
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ایران تمتلك افضل منظومة لمراقبة الدم فی منطقة شرق البحر الابیض المتوسط

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