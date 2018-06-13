جيش الاحتلال الصهيوني يعلن اعتقال المشتبه به بقتل جندي في الامعري

وقال الشاباك في بيان صحفي انه اعتقل أبو حميد من مخيم الأمعري للاجئين في رام الله، ويشتبه به انه القي قطعة رخام علي جندي خلال اقتحام المخيم مما اسفر عن اصابة الجندي بجروح خطيرة ادت الي موته بعد ايام.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم الأمعري صباحاً، واشتبكت مع شبان المخيم، ما أدي إلي إصابة تسعة مواطنين بجراح، من بينهم والدة الأسير أبو حميد التي نقلت الي المستشفي بعد الاعتداء عليها من جنود الاحتلال، ورشها بغاز الفلفل الحار.

ودارت داخل المخيم، وفي محيطه مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال، وأمطر الشبان جيش الاحتلال بالحجارة والزجاجات الفارغة، فيما أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي والرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز بكثافة.

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