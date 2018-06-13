“التحالف الدولي” يواصل عدوانه علي ريف الحسكة الجنوبي

دمشق/13حزيران/يونيو/ارنا - واصلت طائرات “التحالف الدولي” الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية من خارج الشرعية الدولية بحجة محاربة تنظيم “داعش” الإرهابي عدوانها علي قري وبلدات ريف الحسكة الجنوبي ما تسبب باستشهاد 4 مدنيين في غارة شنتها علي قرية الحردان.

وأفادت مصادر أهلية لمراسل سانا في الحسكة بأن طائرات تابعة لـ “التحالف الدولي” قصفت اليوم منازل المدنيين في قرية الحردان بريف الحسكة الجنوبي الشرقي ما تسبب باستشهاد 4 مدنيين وإصابة إمرأة بجروح خطيرة ووقوع اضرار كبيرة في منازل الأهالي وممتلكاتهم.
وارتكب طيران “التحالف الدولي” أمس مجزرة في قرية تل الشاير جنوب شرق مدينة الحسكة تسببت باستشهاد وجرح 14 مدنيا من عائلة واحدة.
وفي الأيام القليلة الماضية ارتكب “التحالف الدولي” ثلاث مجازر في قري خويبيرة وتل الشاير وجزاع في منطقة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي أدت إلي وقوع أكثر من 42 مدنيا بين شهيد وجريح معظمهم من النساء والأطفال ناهيك عن وقوع دمار كبير في منازل الاهالي.
وفي محاولة منه للضغط علي أهالي الريف الجنوبي للحسكة لاجبارهم علي الانضمام إلي مجموعات “قسد” او مساعدتهم لدخول قراهم كثف “التحالف الدولي” اعتداءاته خلال الايام الاخيرة علي التجمعات السكانية بمختلف انواع الاسلحة تمهيدا لاحتلال مجموعات “قسد” المدعومة من الولايات المتحدة للمنطقة.
ومنذ تشكيل “التحالف الدولي” بشكل غير شرعي من خارج مجلس الامن في عام 2014 بذريعة محاربة تنظيم “داعش” الإرهابي ارتكب عشرات المجازر أسفرت عن استشهاد وجرح المئات في أرياف دير الزور والحسكة وتدميره مدينة الرقة بشكل شبه كامل وتهجير مئات الآلاف من سكانها.
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“التحالف الدولي” يواصل عدوانه علي ريف الحسكة الجنوبي

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