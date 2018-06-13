مسئول بمحافظة همدان:

استقطاب الاستثمارات الاجنبية خلال همدان 2018

همدان /13 حزيران/يونيو/ ارنا- قال مساعد محافظ همدان لشوون الانماء (غرب ايران) ان من نتائج انتخاب همدان عاصمة للسياحة الاسيوية للعام 2018 هو استقطاب المستثمرين الاجانب واصحاب رؤوس الاموال فضلا عن تقديم الاماكن السياحية في المحافظة .

واضاف 'محمود رضا عراقي' الذي كان يتحدث في اجتماع مجلس التنسيق لحدث همدان 2018 ان برامج الحدث لا تقتصر علي المدينة فقط بل تيشمل المدن الاخري التابعة للمحافظة.
وستستضيف مدينة همدان وزراء السياحة في الدول الاسيوية في الفترة 27-29 آب/اغسطس .
واعلن مدير دائره التراث الثقافي والصناعات اليدوية في همدان 'علي مالمير' عن اقامة معرض الصناعات اليدودية الدولي في مدينة همدان خلال تواجد وزراء السياحة فيها.
واعلن رئيس غرفة تجارة وصناعة وزراعة محافظة همدان رئيس اللجنة الدولية لحدث همدان 2018 'علي اصغر زبردست' عن اجراء 11 فعاليه دوليه فيما يتعلق بحدث همدان عاصمة السياحة الاسيوية.
واضاف زبردست انه تم التنسيق مع وزير الخارجية محمد جواد ظريف لعقد الاجتماع الاول للسفراء والملحقين الثقافيين و الاقتصاديين للدول الاجنبية المقيمة في ايران يومي 12 و 13 تموز 2018 في مدينة همدان والذي سيشارك فيه ايضا عدد من سفراء الجمهورية الاسلامية الايرانية لدي مختلف دول العالم.
واضاف رئيس غرفة تجارة وصناعة وزراعة محافظة همدان انه سيقام في الفترة 21-27 تموز معرض دولي للمدن العاملة في مجال صناعة الفخار والسيراميك و الموبيليا والزخرفة .مبينا انه تم توجيه الدعوة لاكثر من 140 بلدا للمشاركة في المعرض.
وبين رئيس اللجنة الدولية لحدث همدان 2018 ان يوم 23 تموز هو يوم تخليد العالم بوعلي سينا وستقام فيه ندوة حول الطب التقليدي وتم توجية الدعوة لاكثر من 50 طبيبا من سائر انحاء العالم وسيتواجدون في همدان في الفترة 22-24 تموز.
يذكر انه تم انتخاب مدينة همدان كعاصمة للسياحة الاسيوية للعام 2018 وستستضيف المدينة وزراء سياحة 34 دولة واكثر من 500 شخصية تعمل في منظمات سياحية دولية.
انتهي**م م** 1718



برچسب ها

فرهنگي

همدان 2018

عاصمة السياحة الاسيوية

الاستثمارات

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

استقطاب الاستثمارات الاجنبية خلال همدان 2018

معظم المشاهدات

توقيف اربعة متهمين بقضية حرق مخازن المفوضية في الرصافة ببغداد

توقيف اربعة متهمين بقضية حرق مخازن المفوضية في الرصافة ببغداد

ايران تحتج لدي حكومة اقليم كردستان العراق لتسلل الارهابيين من الاقليم الي ايران

ايران تحتج لدي حكومة اقليم كردستان العراق لتسلل الارهابيين من الاقليم الي ايران

أربيل تسلم أكثر من 800 معتقل متهم بالانضمام لـ`داعش` الي بغداد

أربيل تسلم أكثر من 800 معتقل متهم بالانضمام لـ'داعش' الي بغداد

الحشد الشعبی: الاوضاع فی اطراف كركوك مستقرة وتحت السیطرة

الحشد الشعبی: الاوضاع فی اطراف كركوك مستقرة وتحت السیطرة

تركيا تعلن إنشاء قواعد عسكرية دائمة في شمال العراق

تركيا تعلن إنشاء قواعد عسكرية دائمة في شمال العراق

أحدث الأخبار

ایران تمتلك افضل منظومة لمراقبة الدم فی منطقة شرق البحر الابیض المتوسط

المتحدث باسم مؤسسة نقل الدم :

ایران تمتلك افضل منظومة لمراقبة الدم فی منطقة شرق البحر الابیض المتوسط

جيش الاحتلال الصهيوني يعلن اعتقال المشتبه به بقتل جندي في الامعري

اصابات في صفوف الفلسطينيين

جيش الاحتلال الصهيوني يعلن اعتقال المشتبه به بقتل جندي في الامعري

“التحالف الدولي” يواصل عدوانه علي ريف الحسكة الجنوبي

“التحالف الدولي” يواصل عدوانه علي ريف الحسكة الجنوبي

استقطاب الاستثمارات الاجنبية خلال همدان 2018

مسئول بمحافظة همدان:

استقطاب الاستثمارات الاجنبية خلال همدان 2018

اللواء باقری یهنئ نظراءه فی البلدان الاسلامیة بمناسبة عید الفطر

اللواء باقری یهنئ نظراءه فی البلدان الاسلامیة بمناسبة عید الفطر

موضوعات مرتبط