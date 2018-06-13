استقطاب الاستثمارات الاجنبية خلال همدان 2018

واضاف 'محمود رضا عراقي' الذي كان يتحدث في اجتماع مجلس التنسيق لحدث همدان 2018 ان برامج الحدث لا تقتصر علي المدينة فقط بل تيشمل المدن الاخري التابعة للمحافظة.

وستستضيف مدينة همدان وزراء السياحة في الدول الاسيوية في الفترة 27-29 آب/اغسطس .

واعلن مدير دائره التراث الثقافي والصناعات اليدوية في همدان 'علي مالمير' عن اقامة معرض الصناعات اليدودية الدولي في مدينة همدان خلال تواجد وزراء السياحة فيها.

واعلن رئيس غرفة تجارة وصناعة وزراعة محافظة همدان رئيس اللجنة الدولية لحدث همدان 2018 'علي اصغر زبردست' عن اجراء 11 فعاليه دوليه فيما يتعلق بحدث همدان عاصمة السياحة الاسيوية.

واضاف زبردست انه تم التنسيق مع وزير الخارجية محمد جواد ظريف لعقد الاجتماع الاول للسفراء والملحقين الثقافيين و الاقتصاديين للدول الاجنبية المقيمة في ايران يومي 12 و 13 تموز 2018 في مدينة همدان والذي سيشارك فيه ايضا عدد من سفراء الجمهورية الاسلامية الايرانية لدي مختلف دول العالم.

واضاف رئيس غرفة تجارة وصناعة وزراعة محافظة همدان انه سيقام في الفترة 21-27 تموز معرض دولي للمدن العاملة في مجال صناعة الفخار والسيراميك و الموبيليا والزخرفة .مبينا انه تم توجيه الدعوة لاكثر من 140 بلدا للمشاركة في المعرض.

وبين رئيس اللجنة الدولية لحدث همدان 2018 ان يوم 23 تموز هو يوم تخليد العالم بوعلي سينا وستقام فيه ندوة حول الطب التقليدي وتم توجية الدعوة لاكثر من 50 طبيبا من سائر انحاء العالم وسيتواجدون في همدان في الفترة 22-24 تموز.

يذكر انه تم انتخاب مدينة همدان كعاصمة للسياحة الاسيوية للعام 2018 وستستضيف المدينة وزراء سياحة 34 دولة واكثر من 500 شخصية تعمل في منظمات سياحية دولية.

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