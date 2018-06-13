رحلات الحج الايرانية تتم من 20 مطارا في البلاد

وأما المطارات العشرون فهي مطار الإمام الخميني (رض) بطهران ومطارات مشهد واصفهان وأهواز وشيراز وهمدان وجرجان وساري و تبريز واروميه ويزد وبيرجند وزاهدان وكرمانشاه و زنجان وميناء عباس وبوشهر واردبيل ومدينة رَشت.

وبالنسبة لرحلات العودة قال نائب المدير التنفيذي لشركة المطارات والنقل الجوي الايراني: إنّ اولي طائرة ستهبط في مطار بوشهر جنوب ايران وستكون الرحلات الأخيرة في مطارات بيرجند وتبريز ومطار الإمام الخميني(ض) ومطار مدينة جرجان.

علماً بأنّ منظمة الحج والزيارة هي الجهة الوحيدة في البلاد لتنظيم عملية إيفاد الحجيج والتخطيط لها.

وكان رئيس منظمة الحج والزيارة حميد محمدي قد أعلن اليوم الاربعاء بأنّ قوافل الحجاج ستتكوّن من فرق تضمّ 85 و 115 و135 و165 حاجاً يرافقهم وفد طبي يزيد عن 280 طبيباً وطبيبة.

انتهي** ع ج** 1718

