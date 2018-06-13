الاسري الفلسطينيون يتبلغون بمنعهم من مشاهده مونديال كاس العالم

وأوضح 'حنظلة' ان حالة من الغضب والاستياء تسود صفوف الأسري نتيجة هذا القرار الذين يرون فيه ضرباً بعرض الحائط لكل مطالب الأسري واحتياجاتهم واتصالهم بالعالم الخارجي، علماً ان مونديال كأس العالم هو مناسبة رياضية عالمية تحل كل اربع سنوات ويتابعها كل المهتمون بالرياضة في كافة انحاء العالم، فيما يُحرم الأسري الفلسطينيون وبقرار تصعيدي من ادارة مصلحة السجون من متابعته.

من جانبه اكد مركز حنظلة انه ينظر لهذا القرار بعين الخطورة كونه يمثل حلقة جديدة من حلقات القهر والحرمان للأسري الابطال في سجون الاحتلال ضمن السياسة الممنهجة لادارة مصلحة السجون في سحب كل منجزات الحركة الاسيرة والامتيازات التي سبق ان انتزعها الاسري بتضيحاتهم ونضالهم.

وطالب حنظلة كافة المؤسسات الحقوقية والرياضية ايضاً وفي المقدمة منهم الاتحاد العالمي لكرة القدم واللجان الاولمبية بضرورة الضغط علي الكيان الصهيوني من أجل التراجع عن هذا القرار الظالم، اضافة لاهمية فضح هذه الممارسات لكشف الوجه الاجرامي الحقيقي للاحتلال.

ويعتقل الكيان الصهيوني في سجونه نحو سبعة ألاف أسير فلسطيني في ظروف انسانية قاسية وبعضهم امضي اكثر من ربع قرن داخل السجون.

انتهي **387** 1718

