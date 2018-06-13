مسوول اقتصادي باكستاني يدعو لتفعيل التجاره مع ايران

اسلام اباد/13 حزيران/ يونيو/ ارنا- اكد رئيس المجلس التجاري الباكستاني الايراني علي ضرورة تشكيل غرفة عمليات لتفعيل التجارة بين ايران وباكستان وقال ان هناك الكثير من المقومات الاقتصادية بين البلدين غير معروفة .

واضاف'سيد عليرضا رضوي' لمراسل ارنا في اسلام اباد ان عدم معرفة رجال الاعمال والتجار بالمقومات الاقتصادية في البلدين هي من اسباب تدني التبادل التجاري بين ايران وباكستان.مشيرا الي زيارة اكثر من 100 وفد تجاري ايراني لباكستان خلال العام الماضي.
وبين رضوي وهو عضو غرفة تجارة مدينة لاهور الباكستانية اهمية الاستثمارات المشتركة بين التجار والصناعيين في البلدين وقال ان التوقيع علي مذكرات تفاهم للتعاون المشترك تعبد الطريق للتوقيع علي اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.
يذكر بان صادرات السلع من الجمهورية الاسلامية الايرانية الي باكستان ارتفعت العام الماضي بنسبة 16 بالمائة من حيث القيمة و5 بالمائة من حيث الوزن لتبلغ 924 مليون دولار في 2017، بعد ان كانت 795 مليون دولار في 2016 .
كما ان صادرات السلع من باكستان الي الجمهورية الاسلامية الايرانية ارتفعت العام الماضي بنسبة 13 بالمائة من حيث القيمة و43 بالمائة من حيث الوزن لتبلغ 412 مليون دولار في 2017، بعد ان كانت 364 مليون دولار في 2016 .
ولتوسيع حجم التبادل التجاري بين البلدين، تحققت نشاطات مهمة منها تبادل الزيارات بين 140 وفدا تجاريا بين طهران واسلام اباد.
انتهي**م م** 1718



برچسب ها

اقتصاد

ايران وباكستان

المقومات الاقتصادية

سيد عليرضا رضوي

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

مسوول اقتصادي باكستاني يدعو لتفعيل التجاره مع ايران

معظم المشاهدات

توقيف اربعة متهمين بقضية حرق مخازن المفوضية في الرصافة ببغداد

توقيف اربعة متهمين بقضية حرق مخازن المفوضية في الرصافة ببغداد

ايران تحتج لدي حكومة اقليم كردستان العراق لتسلل الارهابيين من الاقليم الي ايران

ايران تحتج لدي حكومة اقليم كردستان العراق لتسلل الارهابيين من الاقليم الي ايران

أربيل تسلم أكثر من 800 معتقل متهم بالانضمام لـ`داعش` الي بغداد

أربيل تسلم أكثر من 800 معتقل متهم بالانضمام لـ'داعش' الي بغداد

الحشد الشعبی: الاوضاع فی اطراف كركوك مستقرة وتحت السیطرة

الحشد الشعبی: الاوضاع فی اطراف كركوك مستقرة وتحت السیطرة

تركيا تعلن إنشاء قواعد عسكرية دائمة في شمال العراق

تركيا تعلن إنشاء قواعد عسكرية دائمة في شمال العراق

أحدث الأخبار

رحلات الحج الايرانية تتم من 20 مطارا في البلاد

تبدا من 18 تموز/يوليو،

رحلات الحج الايرانية تتم من 20 مطارا في البلاد

حكمان من ايران في بطولة الاندية الاسيوية لكرة الصالة

حكمان من ايران في بطولة الاندية الاسيوية لكرة الصالة

الاسري الفلسطينيون يتبلغون بمنعهم من مشاهده مونديال كاس العالم

الاسري الفلسطينيون يتبلغون بمنعهم من مشاهده مونديال كاس العالم

استيراد الهند للنفط الايراني يصل الي اعلي مستوياته

استيراد الهند للنفط الايراني يصل الي اعلي مستوياته

مسوول اقتصادي باكستاني يدعو لتفعيل التجاره مع ايران

مسوول اقتصادي باكستاني يدعو لتفعيل التجاره مع ايران

موضوعات مرتبط