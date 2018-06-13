مسوول اقتصادي باكستاني يدعو لتفعيل التجاره مع ايران

واضاف'سيد عليرضا رضوي' لمراسل ارنا في اسلام اباد ان عدم معرفة رجال الاعمال والتجار بالمقومات الاقتصادية في البلدين هي من اسباب تدني التبادل التجاري بين ايران وباكستان.مشيرا الي زيارة اكثر من 100 وفد تجاري ايراني لباكستان خلال العام الماضي.

وبين رضوي وهو عضو غرفة تجارة مدينة لاهور الباكستانية اهمية الاستثمارات المشتركة بين التجار والصناعيين في البلدين وقال ان التوقيع علي مذكرات تفاهم للتعاون المشترك تعبد الطريق للتوقيع علي اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.

يذكر بان صادرات السلع من الجمهورية الاسلامية الايرانية الي باكستان ارتفعت العام الماضي بنسبة 16 بالمائة من حيث القيمة و5 بالمائة من حيث الوزن لتبلغ 924 مليون دولار في 2017، بعد ان كانت 795 مليون دولار في 2016 .

كما ان صادرات السلع من باكستان الي الجمهورية الاسلامية الايرانية ارتفعت العام الماضي بنسبة 13 بالمائة من حيث القيمة و43 بالمائة من حيث الوزن لتبلغ 412 مليون دولار في 2017، بعد ان كانت 364 مليون دولار في 2016 .

ولتوسيع حجم التبادل التجاري بين البلدين، تحققت نشاطات مهمة منها تبادل الزيارات بين 140 وفدا تجاريا بين طهران واسلام اباد.

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