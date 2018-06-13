وزيرة خارجية جنوب افريقيا تؤكد دعم بلادها للاتفاق النووي

وشدت سيسولو خلال هذه اللقاء علي ضرورة دعم الاتفاق النووي.

و يزور ظريف جنوب افريقيا لمناقشة العلاقات الثنائية و موضوع الاتفاق النووي و سيلتقي اليوم رئيس جنوب افريقيا .

انتهي**1110** 1718

