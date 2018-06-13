وزيرة خارجية جنوب افريقيا تؤكد دعم بلادها للاتفاق النووي

بريتوريا/13حزيران/يونيو/ارنا- اكدت وزيرة خارجية جنوب افريقيا 'لينديوي سيسيولو' خلال لقائها وزير الخارجية الايراني 'محمد جواد ظريف' علي دعم بلادها لخطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي).
وشدت سيسولو خلال هذه اللقاء علي ضرورة دعم الاتفاق النووي.و يزور ظريف جنوب افريقيا لمناقشة العلاقات الثنائية و موضوع الاتفاق النووي و سيلتقي اليوم رئيس جنوب افريقيا .انتهي**1110** 1718
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