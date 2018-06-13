اللجان الشعبيه السوريه تصد هجوما للارهابيين علي الفوعه و كفريا

دمشق/13حزيران/يونيو/ارنا - أفاد الإعلام الحربي السوري بأن اللجان الشعبية المدافعة عن بلدتي الفوعة وكفريا أوقعت مجموعة إرهابية تابعة لـ'جبهة النصرة' بين قتيل وجريح إثر محاولتها التسلل إلي أطراف البلدتين.

وقال الإعلام الحربي إن اللجان الشعبية المدافعة عن بلدتي الفوعة وكفريا المحاصرتين في ريف ادلب الشمالي تخوض اشتباكات مع مجموعة من 'جبهة النصرة' والفصائل المرتبطة بها تحاول التسلل من ناحية بروما المجاورة باتجاه بعض النقاط علي اطراف البلدتين.
وأضاف ان 'اللجان الشعبية فجرت 3 عبوات ناسفة بمجموعة من 'جبهة النصرة' والفصائل المرتبطة بها التي حاولت التسلل من جهة بروما المجاورة للبلدتين'، مؤكداً أن اللجان الشعبية أوقعت المجموعة بين قتيل وجريح.
كما بين الإعلام الحربي السوري أنه إثر تفجير العبوات بإرهابيي 'النصرة' تمكنت اللجان الشعبية من قتل وجرح العديد من أفراد المجموعة، بسبب حالة الفوضي والارباك في صفوف المسلحين نتيجة عدد القتلي بالعبوات المفجرة.
كما نوه الإعلام الحربي المركزي إلي أن اللجان الشعبية استهدفت بنيران اسلحتها مجموعة من 'جبهة النصرة' والفصائل المرتبطة بها حاولت التقدم من محور 'الصواغية - الفوعة'، مشدداً علي تحقق اصابات مباشرة في صفوفها.
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سياسي

جبهه النصره

الفوعه و كفريا

اللجان الشعبيه

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اللجان الشعبيه السوريه تصد هجوما للارهابيين علي الفوعه و كفريا

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