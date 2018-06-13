اللجان الشعبيه السوريه تصد هجوما للارهابيين علي الفوعه و كفريا

وقال الإعلام الحربي إن اللجان الشعبية المدافعة عن بلدتي الفوعة وكفريا المحاصرتين في ريف ادلب الشمالي تخوض اشتباكات مع مجموعة من 'جبهة النصرة' والفصائل المرتبطة بها تحاول التسلل من ناحية بروما المجاورة باتجاه بعض النقاط علي اطراف البلدتين.

وأضاف ان 'اللجان الشعبية فجرت 3 عبوات ناسفة بمجموعة من 'جبهة النصرة' والفصائل المرتبطة بها التي حاولت التسلل من جهة بروما المجاورة للبلدتين'، مؤكداً أن اللجان الشعبية أوقعت المجموعة بين قتيل وجريح.

كما بين الإعلام الحربي السوري أنه إثر تفجير العبوات بإرهابيي 'النصرة' تمكنت اللجان الشعبية من قتل وجرح العديد من أفراد المجموعة، بسبب حالة الفوضي والارباك في صفوف المسلحين نتيجة عدد القتلي بالعبوات المفجرة.

كما نوه الإعلام الحربي المركزي إلي أن اللجان الشعبية استهدفت بنيران اسلحتها مجموعة من 'جبهة النصرة' والفصائل المرتبطة بها حاولت التقدم من محور 'الصواغية - الفوعة'، مشدداً علي تحقق اصابات مباشرة في صفوفها.

انتهي ** 1487 ** 1718

