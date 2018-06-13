حجم إنتاج ايران من الصلب يزداد بنسبة 27.6 في المئة

طهران/13حزيران/يونيو/ارنا- بلغ حجم انتاج ايران من الصلب خلال الشهور الاربعه الاولي من العام الجاري، ثمانية ملايين و 127 الف طن مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 27.6 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وتشير احصائيات الجمعية العالمية للفولاذ ان حجم انتاجه في مجمع مباركه (وسط) بلغ مليونين و 276 الف طن فيما بلغ حجم انتاج الصلب في هرمزكان (جنوب) 505 الاف طن الي جانب مجمع سبا للفولاذ الذي انتج 388 الف طن في الشهور الاربعه الاولي من عام 2018.
هذا و قد شهد اجمالي انتاج الصلب في 64 دولة في العالم خلال اربعة اشهر الاولي من العام الجاري نموا يقدر باربعة في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام المنصرم.
و الي جانب ذلك ناقشت الشركة الوطنية لصناعة البتروكيماويات الايرانية وشركة كازاله السويسرية السبل الكفيلة بالتعاون المشترك دون الاهتمام بانسحاب امريكا من خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي).
واوضح مدير عام شركة صناعة البتروكيماويات رضا نوروز زداده خلال لقائه كبار مدراء شركة كازاله انه و نظرا الي التعاون الجيد بين الجانبين فاننا ندعو شركة كازاله الي استمرار تعاونها مع ايران في مجال العلوم الفنية و نقل التكنولوجيا الي ايران.
انتهي**1110 ** 1718



برچسب ها

اقتصاد

انتاج الصلب

مباركه

البتروكيماويات

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

حجم إنتاج ايران من الصلب يزداد بنسبة 27.6 في المئة

معظم المشاهدات

توقيف اربعة متهمين بقضية حرق مخازن المفوضية في الرصافة ببغداد

توقيف اربعة متهمين بقضية حرق مخازن المفوضية في الرصافة ببغداد

ايران تحتج لدي حكومة اقليم كردستان العراق لتسلل الارهابيين من الاقليم الي ايران

ايران تحتج لدي حكومة اقليم كردستان العراق لتسلل الارهابيين من الاقليم الي ايران

أربيل تسلم أكثر من 800 معتقل متهم بالانضمام لـ`داعش` الي بغداد

أربيل تسلم أكثر من 800 معتقل متهم بالانضمام لـ'داعش' الي بغداد

الحشد الشعبی: الاوضاع فی اطراف كركوك مستقرة وتحت السیطرة

الحشد الشعبی: الاوضاع فی اطراف كركوك مستقرة وتحت السیطرة

تركيا تعلن إنشاء قواعد عسكرية دائمة في شمال العراق

تركيا تعلن إنشاء قواعد عسكرية دائمة في شمال العراق

أحدث الأخبار

رحلات الحج الايرانية تتم من 20 مطارا في البلاد

تبدا من 18 تموز/يوليو،

رحلات الحج الايرانية تتم من 20 مطارا في البلاد

حكمان من ايران في بطولة الاندية الاسيوية لكرة الصالة

حكمان من ايران في بطولة الاندية الاسيوية لكرة الصالة

الاسري الفلسطينيون يتبلغون بمنعهم من مشاهده مونديال كاس العالم

الاسري الفلسطينيون يتبلغون بمنعهم من مشاهده مونديال كاس العالم

استيراد الهند للنفط الايراني يصل الي اعلي مستوياته

استيراد الهند للنفط الايراني يصل الي اعلي مستوياته

مسوول اقتصادي باكستاني يدعو لتفعيل التجاره مع ايران

مسوول اقتصادي باكستاني يدعو لتفعيل التجاره مع ايران

موضوعات مرتبط