حجم إنتاج ايران من الصلب يزداد بنسبة 27.6 في المئة

وتشير احصائيات الجمعية العالمية للفولاذ ان حجم انتاجه في مجمع مباركه (وسط) بلغ مليونين و 276 الف طن فيما بلغ حجم انتاج الصلب في هرمزكان (جنوب) 505 الاف طن الي جانب مجمع سبا للفولاذ الذي انتج 388 الف طن في الشهور الاربعه الاولي من عام 2018.

هذا و قد شهد اجمالي انتاج الصلب في 64 دولة في العالم خلال اربعة اشهر الاولي من العام الجاري نموا يقدر باربعة في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام المنصرم.

و الي جانب ذلك ناقشت الشركة الوطنية لصناعة البتروكيماويات الايرانية وشركة كازاله السويسرية السبل الكفيلة بالتعاون المشترك دون الاهتمام بانسحاب امريكا من خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي).

واوضح مدير عام شركة صناعة البتروكيماويات رضا نوروز زداده خلال لقائه كبار مدراء شركة كازاله انه و نظرا الي التعاون الجيد بين الجانبين فاننا ندعو شركة كازاله الي استمرار تعاونها مع ايران في مجال العلوم الفنية و نقل التكنولوجيا الي ايران.

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