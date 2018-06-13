هناك من يريد جر إيران إلي فخ الحرب

وقال خالد بن تونس صاحب فكرة تأسيس 'يوم عالمي للعيش معا في سلام' التي بادرت بها الجزائر وصودق عليها بالإجماع في هيئة الأمم المتحدة في تصريح لمراسل إرنا بالجزائر أن هناك من يريد أن 'يجر إيران إلي حرب معه ويوقعهم في ما يضرهم ويضرنا'، مضيفا القول 'علينا أن نجمع كلمتنا علي الصواب والخير والتعاون والتكافل في ما بيننا. وأدعو الله أن يوفقنا'.

وأوضح الشيخ بن تونس، علي هامش حفل حول 'طريق الحرير' وإسهاماته في التقريب بين حضارات العالم، حضره سفير إيران بالجزائر، أن مبادرة 'لنعيش معا في سلام' تهدف إلي 'جعل ثقافة السلام تدخل في تعليم أجيال الآتية، وتكون هي أساس بناء مستقبل مشترك فيما بين بني الإنسان'، منبها إلي أن 'التكريم جاء لبني البشر (ولقد كرمنا بني آدم)، موضحا أن قاعدة هذا التكريم 'تقوم علي السلام والمعاونة والمكافلة واستغلال التكنولوجيا بميزان أن تكون نفعا لبني الإنسان، لا أن تضر به، ولا بسيطرة فئة من الفئات تكسب التكنولوجيا والمعرفة والعلم، وتسعي إلي ركوب الآخرين أو استغلالهم'.

وأكد الشيخ بن تونس أن الإنسانية تأخرت كثيرا في مجال التعايش معا في سلام، مرجعا ذلك إلي أننا 'توجهنا إلي المادة، والمادة أبعدت الإنسان عن الإنسان'، فعندما تدخل المادة –يضيف الشيخ بن تونس- 'يدخل التنافس والكراهية'.

ودعا الشيخ بن تونس إلي ضرورة 'أن نرجع إلي حقيقة الإنسان، ما هو الإنسان؟ هل الإنسان فقط ذات أم له روح وله شعور، وله ضمير يساعده علي قبول الآخر كخلق من خلق الله وتكامل فيما بينه وبين الحقيقة الأخري'.

في هذا السياق، أوضح الشيخ بن تونس 'أننا لا نعرف أنفسنا إلا بغيرنا، وأن الغيرية واجبة لمعرفة أنفسنا، فالحضارات جاءت لتساعد بعضها بعضا، ومنذ بداية الإنسانية إلي يومنا هذا لم ينجح الإنسان إلا باتصاله بالآخر وبمعرفته بالآخر وباتصاله بالآخر، مهما كان هذا الآخر عدوا'، مستطردا أنه 'حتي العدو إذا أصابنا، فإنه يصيبنا فيما هو نقص فينا، أي يداوينا من الضعف الذي نحن فيه.

ومعلوم أن اليوم العالمي للعيش معا بسلام هو مقترح تقدمت به الجزائر أمام هيئة الأمم المتحدة وصادقت عليه الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالإجماع في كانون الأول / ديسمبر 2017 يقضي بإقرار يوم عالمي للعيش معا في سلام، واحتفل به لأول مرة في 16 أيار / مايو الماضي.

انتهي**472**2041** 1718

