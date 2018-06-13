تنمية العلاقات العلمية والتقنية بين ايران وارمينيا

واشار 'منصور غلامي' خلال لقائه سفير ارمينيا لدي طهران 'آرتشس تومانيان' الي المشتركات التاريخية والثقافية بين ايران وارمينيا وقال انه يجب تنمية العلاقات العلمية والبحثية بين الجامعات والمراكز البحثية في البلدين وفي هذا المجال من الممكن ان تقوم وفود علمية وجامعية بزيارة تلك المراكز في كل من ايران وارمينيا.

وبين وزير العلوم والابحاث والتكنولوجيا المكانة العلمية لايران في العالم والمنطقة وقال ان الجمهورية الاسلامية حريصة علي التعاون مع ارمينيا في المجالات العلمية والتقنية مشيرا الي الجامعات وواحات العلم والتقنية في ايران وتنفيذها بحوث ومشاريع مشتركة مع الجامعات والمراكز العلمية في ارمينيا .

واعرب سفير ارمينيا لدي طهران 'آرتشس تومانيان' عن ارتياحه لتنمية العلاقات العلمية بين ايران وارمينيا مشيرا الي زيارته للجامعات وواحات العلم والتقنية في ايران والتعرف علي الامكانيات التي تمتلكها وقال نحن علي استعداد لتنمية العلاقات العلمية في مجال تكنولوجيا المعلومات مضيفا ان هناك علاقات تعاون ومشاريع مشتركة بين البلدين فيما يتعلق بتكنولوجيا النانو.

انتهي**م م** 1718

