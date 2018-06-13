تنمية العلاقات العلمية والتقنية بين ايران وارمينيا

طهران/13 حزيران/يونيو/ ارنا- قال وزير العلوم والابحاث والتكنولوجيا'منصور غلامي' ان الجمهورية الاسلامية مستعدة لتنمية علاقات التعاون المشترك في المجالات العلمية والتقنية مع ارمينيا.

واشار 'منصور غلامي' خلال لقائه سفير ارمينيا لدي طهران 'آرتشس تومانيان' الي المشتركات التاريخية والثقافية بين ايران وارمينيا وقال انه يجب تنمية العلاقات العلمية والبحثية بين الجامعات والمراكز البحثية في البلدين وفي هذا المجال من الممكن ان تقوم وفود علمية وجامعية بزيارة تلك المراكز في كل من ايران وارمينيا.
وبين وزير العلوم والابحاث والتكنولوجيا المكانة العلمية لايران في العالم والمنطقة وقال ان الجمهورية الاسلامية حريصة علي التعاون مع ارمينيا في المجالات العلمية والتقنية مشيرا الي الجامعات وواحات العلم والتقنية في ايران وتنفيذها بحوث ومشاريع مشتركة مع الجامعات والمراكز العلمية في ارمينيا .
واعرب سفير ارمينيا لدي طهران 'آرتشس تومانيان' عن ارتياحه لتنمية العلاقات العلمية بين ايران وارمينيا مشيرا الي زيارته للجامعات وواحات العلم والتقنية في ايران والتعرف علي الامكانيات التي تمتلكها وقال نحن علي استعداد لتنمية العلاقات العلمية في مجال تكنولوجيا المعلومات مضيفا ان هناك علاقات تعاون ومشاريع مشتركة بين البلدين فيما يتعلق بتكنولوجيا النانو.
انتهي**م م** 1718



برچسب ها

علمي آموزشي

ايران وارمينيا

العلمية والتقنية

العلاقات

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

تنمية العلاقات العلمية والتقنية بين ايران وارمينيا

معظم المشاهدات

توقيف اربعة متهمين بقضية حرق مخازن المفوضية في الرصافة ببغداد

توقيف اربعة متهمين بقضية حرق مخازن المفوضية في الرصافة ببغداد

ايران تحتج لدي حكومة اقليم كردستان العراق لتسلل الارهابيين من الاقليم الي ايران

ايران تحتج لدي حكومة اقليم كردستان العراق لتسلل الارهابيين من الاقليم الي ايران

أربيل تسلم أكثر من 800 معتقل متهم بالانضمام لـ`داعش` الي بغداد

أربيل تسلم أكثر من 800 معتقل متهم بالانضمام لـ'داعش' الي بغداد

الحشد الشعبی: الاوضاع فی اطراف كركوك مستقرة وتحت السیطرة

الحشد الشعبی: الاوضاع فی اطراف كركوك مستقرة وتحت السیطرة

الامير القطري يأمر بتعيين سفير جديد للدوحة في طهران

الامير القطري يأمر بتعيين سفير جديد للدوحة في طهران

أحدث الأخبار

رحلات الحج الايرانية تتم من 20 مطارا في البلاد

تبدا من 18 تموز/يوليو،

رحلات الحج الايرانية تتم من 20 مطارا في البلاد

حكمان من ايران في بطولة الاندية الاسيوية لكرة الصالة

حكمان من ايران في بطولة الاندية الاسيوية لكرة الصالة

الاسري الفلسطينيون يتبلغون بمنعهم من مشاهده مونديال كاس العالم

الاسري الفلسطينيون يتبلغون بمنعهم من مشاهده مونديال كاس العالم

استيراد الهند للنفط الايراني يصل الي اعلي مستوياته

استيراد الهند للنفط الايراني يصل الي اعلي مستوياته

مسوول اقتصادي باكستاني يدعو لتفعيل التجاره مع ايران

مسوول اقتصادي باكستاني يدعو لتفعيل التجاره مع ايران

موضوعات مرتبط