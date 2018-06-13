اوبك : متوسط انتاج النفط الايراني يسجل 3.8 ملايين برميل يوميا

طهران / 13 حزيران / يونيو / ارنا – اعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) ان متوسط انتاج النفط الايراني خلال شهر مايو المنصرم شهد زيادة بواقع 5600 برميل يوميا مقارنة بالشهر الذي سبقه؛ ليبلغ 3 ملايين و829 الف برميل في اليوم الواحد.

جاء ذلك في تقرير منظمة اوبك صدر امس الثلاثاء لشهر يونيو الحالي؛ مبينا ان اجمالي انتاج النفط لدي هذه المنظمة الدولية بلغ خلال شهر مايو 31 مليونا و869الف برميل يوميا؛ مسجلا زيادة بمقدار 35 الفا و400 برميل مقارنة بالشهر الذي سبقه.
وعزا التقرير اهم اسباب تخطي حجم الانتاج عن السقف المحدد في اوبك (بواقع 32.5 مليون برميل يوميا)، الي زيادة انتاج النفط لدي كل من السعودية والجزائر والعراق خلال الشهر المنصرم.
واشار التقرير الي ان سعر الخام لدي منظمة اوبك بلغ خلال شهر مايو 74 دولارا و11 سنتا للبرميل الواحد؛ محققا زيادة بنسبة 8.3 بالمئة.
وفي السياق نفسه، بلغ سعر النفط الثقيل الايراني، خلال الفترة ذاتها، 72 دولارا و15 سنتا لكل برميل؛ محققا زيادة بنسبة 8.4 مقارنة بالشهر الذي سبقه.
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اوبك : متوسط انتاج النفط الايراني يسجل 3.8 ملايين برميل يوميا

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