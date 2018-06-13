سوريا تعزز قواتها الصاروخية علي الحدود مع الجولان المحتل

دمشق/13حزيران/يونيو/ارنا - أفاد الإعلام الحربي المركزي في سوريه بأن الجيش العربي السوري عزز وحداته الدفاعية الجوية علي الحدود مع الجولان المحتل جنوب سورية.

وفي مادة نشرها الإعلام الحربي المركزي علي الموقع الإلكتروني، قال: 'إن الجيش السوري عزز قواته في الجنوب، ونشر بالقرب من المنطقة الفاصلة في الجولان منظومات صاروخية دفاعية جديدة من طراز 'بانتسير إس 1'.
وفي السياق ذاته، أفاد ناشطون علي مواقع التواصل الاجتماعي بأن سبب هذه التعزيزات الصاروخية المضادة للطائرات هو الاستعداد لأي هجوم إسرائيلي مباغت قد يعيق تقدم قوات الجيش لتحرير الجنوب من المظاهر الإرهابية المسلحة.
هذا وتجدر الإشارة إلي أن الجيش السوري وبعد انتهاء معارك تحرير أحياء دمشق الجنوبية وجه حملة عسكرية ضخمة معززة بأحدث آليات العسكرية إلي درعا والقنيطرة بهدف إنهاء الوجود المسلح في حال رفضهم للمصالحة والخروج من المنطقة.
والجدير بالذكر أيضاً أن الجيش السوري بدأ خلال الأيام الماضية معركة تحرير بادية السويداء من تنظيم 'داعش' الإرهابي حقق خلالها الجيش تقدماً علي عدة محاور.
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سوريا تعزز قواتها الصاروخية علي الحدود مع الجولان المحتل

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