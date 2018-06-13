لاعب فی المنتخب الاسبانی : المنتخب الایرانی سیجعل من مباراته أمام الاسبانی مواجهة صعبة

وخلال لقاء متلفز أجرته معه القناة الرابعة الإسبانیة قال بوسكیتس : إنّ الشعب الاسبانی لایعرف شیئاً عن أداء المنتخب الایرانی والمنتخب المغربی؛ إنهما فریقان یصعب التغلب علیهما ببساطة.

وأضاف، أن المنتخب الایرانی لایواجه صعوبة فی التكتل الدفاعی والحد من سرعة الفریق المنافس لعرقلة الموجات الهجومیة المتتالیة.

ولم یُبد اللاعب الاسبانی رضاه عن أداء فریقه خلال مباریاته التمهیدیة الودیة التی سبقت كأس العالم، لكنّه إعتبر هذه النتائج غیر محددة لمصیر الفرق فی تصفیات كأس العالم.

وقال ان المنتخب الاسبانی مرّ بهذه التجربة قبل بطولة كأس العالم التی اُقیمت فی جنوب افریقیا لكنه تأهل فیها الی المباراة النهائیة و رفع الكأس.

علماً أنّ مباریات كأس العالم لكرة القدم 2018 ستبدأ غداً الخمیس فی روسیا؛ یلتقی فی اُولاها المنتخب السعودی منافسه الروسی فی موسكو.

انتهی** ع ج/ ح ع **

