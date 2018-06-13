فصل الخلايا السرطانية من الدم عبر تقنية النانو

وقال محمود عموزاده تبريزي الباحث في جامعة طهران للطب عن الاهداف المتبعة في هذا المشروع : إنّ هذه العملية البحثية تنقسم الي شطرين؛ الأول منهما يتم السعي فيه الي توظيف مواد زهيدة الثمن لصناعة جهاز نانوي يوفّر إمكانية فصل خلايا سرطان HL-60، والثاني يكمن في تصميم جهاز نانوي مستشعر وحيوي قادر علي تحديد مدي كثافة الخلايا السرطانية.

وأضاف تبريزي، أنّ المصممين للمشروع استفادوا من شرائح أكسيد المنغنيز والبولي إثيلين ايمين والذرات النانوية من النيكل والذهب في انتاج الجهازين؛ لافتاً الي إمكانية تحويل عملية انتاج الجهاز الاول والجهاز الثاني الي عملية انتاج تجارية مكثفة داخل البلاد.

هذا وقد تم نشر نتائج الدراسة في مجلة Biosensors and Bioelectronics (مجلد 110 عام 2018 صفحة 141 حتي 146).

انتهي** ع ج/ ح ع **

