اغلاق منفذ باشماق الحدودي بالتزامن مع عيد الفطر

ولفت شفيعي اليوم الاربعاء في تصريح لمراسل 'ارنا'، الي ان عطلة عيد الفطر السعيد في العراق تستمر لـ 3 ايام، لكن اغلاق منفذ باشماق الحدودي بهذه المناسبة مع العراق، يستغرق يوما واحدا فقط.

وتابع قائلا، ان هذا القرار جاء بناء علي طلب المسؤولين في اقليم كردستان العراق؛ وعليه فإنه سيتم وقف عمليات التصدير والاستيراد لفترة 24 ساعة فقط.

يذكر ان منفذ باشماق الحدودي في بلدة مريوان الايرانية يشكل من اهم المنافذ الحدودية البرية للجمهورية الاسلامية الايرانية، في محاذاة منطقة كردستان العراق؛ وقد حقق خلال الاعوام الاخيرة انجازات ملحوظة في مجال الصادرات.

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