تركيا تعلن إنشاء قواعد عسكرية دائمة في شمال العراق

ونقلت وكالة 'الفرات نيوز' العراقية عن وسائل اعلام تركية قول جانيكلي، ان 'عملياتنا داخل الاقليم مختلفة هذه المرة'؛ لافتا الي ان 'الجيش (التركي) ولأول مرة ينشئ قواعد عسكرية'.

وأضاف ان 'العمليات ستستمر حتي يتم تطهير جبال قنديل من الارهابيين'؛ مؤكدا ان 'الجيش سيبقي بشكل دائم في اقليم كردستان العراق'.

وتابع وزير الدفاع التركي، قائلا ان 'ايران تدعم العمليات التركية داخل اقليم كردستان'، وان 'تركيا تباحثت حول عملياتها مع العراق ولا مشاكل امامهم'.

واشار الي ان 'انقرة عرضت علي ايران القيام بعمليات مشتركة في قنديل'؛ موضحا ان 'الهجوم علي قنديل لا علاقة له بالانتخابات الرئاسية المبكرة في 24 حزيران/يونيو الجاري، لان خطة الهجوم وضعت قبل عام'.

وكان وزير الخارجية التركي 'مولود شاويش اوغلو'، قال الجمعة الماضية، ان 'العمليات العسكرية التركية ضد حزب العمال الكردستاني في شمالي العراق وصلت الي منطقة جبل قنديل 'معقل التنظيم الذي تصنفه أنقرة كجماعة إرهابية'.

وأضاف اوغلو، أن بلاده عازمة علي انهاء وجود الحزب في جبل قنديل.

من جانبه، اكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، امس الثلاثاء، عدم وجود اي اتفاق مع الجانب التركي بشأن العمليات العسكرية داخل الاراضي العراقية؛ مشيرا الي ان العمليات اهدافها انتخابية.

انتهي ** ع ص/ ح ع **

