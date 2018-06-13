الحكيم والخزعلي يؤكدان أهمية استمرار الحوارات لتشكيل الكتلة الأكبر

وشدد السيد عمار الحكيم خلالَ هذا اللقاء، علي ضرورةِ معالجة الأزمة الناتجة عن الإشكالياتِ التي تثارُ حول نتائج الانتخابات بما يضمنُ نزاهةَ العملية الانتخابية وحماية إرادة الناخب العراقيّ.

كما تم خلال الاجتماع التأكيد علي أهميةِ استمرار الحوارات لتشكيلِّ الكتلة النيابية الأكبر وصولاً إلي تشكيلِّ حكومة الأغلبية الوطنية القادرة علي تلبيةِ طموحاتِ وتطلعاتِ أبناء الشعب العراقي.

وناقش الجانبان خلال اللقاء برنامجِ إدارة الدولة للمرحلةِ القادمة وضرورة أن تكونَ موضوعةُ الخدمات من أهم أولوياتِ الحكومة العراقية الجديدة.

من جانب اخر، اعلن زعيم التيار الصدري السيد مقتدي الصدر، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس تحالف الفتح هادي العامري، مساء امس الثلاثاء تحالف فتح مع سائرون في الفضاء الوطني مع المحافظة علي التحالف الثلاثي 'سائرون وتيار الحكمة الوطني وإئتلاف الوطنية'.

وفي السياق، قال الناطق الرسمي باسم تحالف الفتح أحمد الأسدي، ان 'الفتح وسائرون يعلنان تشكيل نواة الكتلة الاكبر ويدعوان جميع الكتل الفائزة الي المشاركة في هذا التحالف وفق برنامج حكومي يُتفق عليه، يكون مناسباً لمواجهة التحديات والازمات والمشاكل التي يمر بها العراق في هذه المرحلة والمراحل القادمة وتبني علي اساسه حكومة الخدمة الوطنية ويكون توفير الاحتياجات ومعالجة الازمات والاشكالات التي تهم المواطن واحدة من اهم مقدمات هذه الحكومة'.

وأضاف الأسدي ان 'هذا التحالف لا يستبعد احدا من الكتل الفائزة؛ الدعوة للجميع ولكن من لاينسجم مع البرنامج ومن يري من هذه الكتل ان البرنامج الحكومي لا ينسجم مع برنامجه او لايري فيه برنامجاً ناجحاً، بالتاكيد من حقه التوجه الي المعارضة وبناء حكومة قوية تستطيع ان تقدم لكل الشعب العراقي ما ينتظره من انجازٍ وخدمات'.

انتهي ** ع ص/ ح ع **

