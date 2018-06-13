الحكيم والخزعلي يؤكدان أهمية استمرار الحوارات لتشكيل الكتلة الأكبر

بغداد/ 13حزيران/يونيو/ارنا- بحث رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي 'السيد عمار الحكيم' مع هيئة من تحالف الفتح يترأسه 'الشيخ قيس الخزعلي' أهمية استمرار الحوارات لتشكيل الكتلة النيابية العراقية الأكبر.

وشدد السيد عمار الحكيم خلالَ هذا اللقاء، علي ضرورةِ معالجة الأزمة الناتجة عن الإشكالياتِ التي تثارُ حول نتائج الانتخابات بما يضمنُ نزاهةَ العملية الانتخابية وحماية إرادة الناخب العراقيّ.
كما تم خلال الاجتماع التأكيد علي أهميةِ استمرار الحوارات لتشكيلِّ الكتلة النيابية الأكبر وصولاً إلي تشكيلِّ حكومة الأغلبية الوطنية القادرة علي تلبيةِ طموحاتِ وتطلعاتِ أبناء الشعب العراقي.
وناقش الجانبان خلال اللقاء برنامجِ إدارة الدولة للمرحلةِ القادمة وضرورة أن تكونَ موضوعةُ الخدمات من أهم أولوياتِ الحكومة العراقية الجديدة.
من جانب اخر، اعلن زعيم التيار الصدري السيد مقتدي الصدر، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس تحالف الفتح هادي العامري، مساء امس الثلاثاء تحالف فتح مع سائرون في الفضاء الوطني مع المحافظة علي التحالف الثلاثي 'سائرون وتيار الحكمة الوطني وإئتلاف الوطنية'.
وفي السياق، قال الناطق الرسمي باسم تحالف الفتح أحمد الأسدي، ان 'الفتح وسائرون يعلنان تشكيل نواة الكتلة الاكبر ويدعوان جميع الكتل الفائزة الي المشاركة في هذا التحالف وفق برنامج حكومي يُتفق عليه، يكون مناسباً لمواجهة التحديات والازمات والمشاكل التي يمر بها العراق في هذه المرحلة والمراحل القادمة وتبني علي اساسه حكومة الخدمة الوطنية ويكون توفير الاحتياجات ومعالجة الازمات والاشكالات التي تهم المواطن واحدة من اهم مقدمات هذه الحكومة'.
وأضاف الأسدي ان 'هذا التحالف لا يستبعد احدا من الكتل الفائزة؛ الدعوة للجميع ولكن من لاينسجم مع البرنامج ومن يري من هذه الكتل ان البرنامج الحكومي لا ينسجم مع برنامجه او لايري فيه برنامجاً ناجحاً، بالتاكيد من حقه التوجه الي المعارضة وبناء حكومة قوية تستطيع ان تقدم لكل الشعب العراقي ما ينتظره من انجازٍ وخدمات'.
انتهي ** ع ص/ ح ع **



برچسب ها

سياسي

العراق

الحكيم والخزعلي

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

الحكيم والخزعلي يؤكدان أهمية استمرار الحوارات لتشكيل الكتلة الأكبر

معظم المشاهدات

توقيف اربعة متهمين بقضية حرق مخازن المفوضية في الرصافة ببغداد

توقيف اربعة متهمين بقضية حرق مخازن المفوضية في الرصافة ببغداد

أربيل تسلم أكثر من 800 معتقل متهم بالانضمام لـ`داعش` الي بغداد

أربيل تسلم أكثر من 800 معتقل متهم بالانضمام لـ'داعش' الي بغداد

ايران تحتج لدي حكومة اقليم كردستان العراق لتسلل الارهابيين من الاقليم الي ايران

ايران تحتج لدي حكومة اقليم كردستان العراق لتسلل الارهابيين من الاقليم الي ايران

الحشد الشعبی: الاوضاع فی اطراف كركوك مستقرة وتحت السیطرة

الحشد الشعبی: الاوضاع فی اطراف كركوك مستقرة وتحت السیطرة

الامير القطري يأمر بتعيين سفير جديد للدوحة في طهران

الامير القطري يأمر بتعيين سفير جديد للدوحة في طهران

أحدث الأخبار

اوبك : متوسط انتاج النفط الايراني يسجل 3.8 ملايين برميل يوميا

اوبك : متوسط انتاج النفط الايراني يسجل 3.8 ملايين برميل يوميا

سوريا تعزز قواتها الصاروخية علي الحدود مع الجولان المحتل

سوريا تعزز قواتها الصاروخية علي الحدود مع الجولان المحتل

لاعب فی المنتخب الاسبانی : المنتخب الایرانی سیجعل من مباراته أمام الاسبانی مواجهة صعبة

كأس العالم 2018؛

لاعب فی المنتخب الاسبانی : المنتخب الایرانی سیجعل من مباراته أمام الاسبانی مواجهة صعبة

ضبط ما يزيد عن طن من المخدرات في الحدود الشرقية للبلاد

ضبط ما يزيد عن طن من المخدرات في الحدود الشرقية للبلاد

فصل الخلايا السرطانية من الدم عبر تقنية النانو

انجاز علماء ايرانيين؛

فصل الخلايا السرطانية من الدم عبر تقنية النانو

موضوعات مرتبط