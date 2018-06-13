الصيادون الايرانيون الذين انقذتهم باكستان عادوا الي البلاد

وقالت القنصلية الايرانية العامة في كراتشي في تقرير لها بان الملاحين الايرانيين هؤلاء الذين تعرض زورقهم لحادث في المياه الدولية الحرة عادوا الي البلاد عصر الثلاثاء عبر احدي المنافذ الحدودية بمحافظة سيستان وبلوجستان الواقعة جنوب شرق ايران والمتاخمة لباكستان.

وافادت السفارة الباكستانية في طهران في تقرير لها حول الحادث انه وبعد استلام معلومات تشير الي حدوث عطب فني في زورق صيد يحمل علم الجمهورية الاسلامية الايرانية بادرت القوة البحرية الباكستانية الي ارسال مروحيتين للبحث عنهم حيث عثرت علي الصيادين في المكان المحدد وقامت بانقاذهم.

واستمرت عملية انقاذ الصيادين بسلام ساعة ونصف الساعة حيث تم بعدها نقلهم الي ميناء كراتشي وسلموا للقنصلية الايرانية فيها.

وبعد اجراء التنسيقات اللازمة من قبل القنصلية وصل الصيادون الي البلاد عبر حدود سيستان وبلوجستان.

انتهي ** 2342

