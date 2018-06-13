الصدر يعلن تشكيل تحالف بين سائرون والفتح

طهران / 13 حزيران / يونيو /ارنا-
اعلن زعيم التيار الصدري مقتدي الصدر، الثلاثاء، عن تشكيل تحالف بين سائرون والفتح لتشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان، وفيما عد حرق صناديق الاقتراع بأنه 'جريمة نكراء'، أكد أن له 'موقف' سيعلنه بعد اعلان النتائج.

واوردت السومرية نيوز، ان الصدر قال في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس تحالف الفتح هادي العامري، عقد في النجف ، إن 'تحالف الفتح مع سائرون في الفضاء الوطني يحافظ علي التحالف الثلاثي بين سائرون والحكمة والوطنية'.
واضاف الصدر، أنه تم 'تشكيل تحالف بين سائرون مع الفتح لتشكيل الكتلة الأكبر'، مشددا أن 'ما حصل في حرق صناديق الاقتراع جريمة نكراء، ولنا موقف بعد اعلان النتائج'.
ونشرت عدد من وسائل الاعلام، الخميس (7 حزيران 2018) وثيقة تضمنت الاتفاق الذي جري بين سائرون والحكمة والوطنية بعد تشكيلهم 'تحالف الاغلبية الوطنية الابوية'.
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الصدر يعلن تشكيل تحالف بين سائرون والفتح

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