جولة اولي من المحادثات بين وزيري الخارجية الايراني والجنوب افريقية

بريتوريا / 13 حزيران / يونيو /ارنا-
التقي وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الذي يزور جنوب افريقيا علي راس وفد سياسي واقتصادي رفيع، مساء الثلاثاء، نظيرته الجنوب افريقية 'لينديوي سيسيولو' للبحث بشان القضايا الثنائية.

وتعد هذه الجولة الاولي من المحادثات بين وزيري الخارجية الايراني والجنوب افريقية، ومن المقرر ان تجري الجولة الثانية اليوم الاربعاء.
وسيلتقي الوزير ظريف اليوم ايضا الرئيس الجنوب افريقي.
وتتمحور محادثات وزير الخارجية الايراني والوفد السياسي والاقتصادي المرافق له الي جنوب افريقيا حول الاتفاق النووي والعلاقات الثنائية.
وكانت جنوب افريقيا التي يعد اقتصادها ثاني اكبر اقتصاد في افريقيا، قد اتخذت خطوات جيدة بعد الاتفاق النووي لتنمية العلاقات مع طهران.
يذكر انه وبعد زيارة الرئيس الجنوب افريقي في حينه الي طهران قبل عامين، اتخذ البلدان خطوات لتنمية التعاون بينهما في مختلف قطاعات النقل والملاحة البحرية والسياحة والعلاقات المصرفية.
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جولة اولي من المحادثات بين وزيري الخارجية الايراني والجنوب افريقية

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