ايران تحتج لدي حكومة اقليم كردستان العراق لتسلل الارهابيين من الاقليم الي ايران

اربيل / 13 حزيران / يونيو /ارنا-
قدمت القنصلية الايرانية العامة في اربيل مذكرة احتجاج لحكومة اقليم كردستان العراق لتسلل الجماعات الارهابية من الاقليم الي داخل الاراضي الايرانية.

اعلنت القنصلية الايرانية العامة في اربيل هذا النبأ واكدت بان وفد القنصلية برئاسة 'برهاني' كبير الخبراء في القنصلية التقي مسؤولة في مكتب العلاقات الخارجية في اقليم كردستان العراق وسلمها مذكرة احتجاج الجمهورية الاسلامية الايرانية حول التحركات الاخيرة للعناصر الارهابية في بعض المناطق الحدودية المشتركة.
ووفقا لهذا التقرير فقد ابلغ وفد القنصلية احتجاج ايران واكد حق القوات المسلحة الايرانية في الدفاع المشروع والتصدي لبؤرة التهديد، مذكرا الجانب العراقي بذلك.
من جانبها اكدت مساعدة مسؤول العلاقات الخارجية في اقليم كردستان العراق خلال اللقاء، بان ارادة اقليم كردستان العراق مبنية علي تنمية وترسيخ العلاقات مع ايران واعربت عن استيائها ازاء الاحداث الاخيرة مشددة علي ان الاقليم سوف لن يسمح بان تؤثر مثل هذه الاحداث علي العلاقات البناءة والايجابية بين الجانبين.
واكدت بان حكومة الاقليم لن تعرّض مصالحها للخطر من اجل اي فئة او حزب.
يذكر ان مذكرة الاحتجاج هذه جاءت اثر محاولات قامت بها خلايا ارهابية للتسلل الي داخل الاراضي الايرانية من اقليم كردستان العراق حيث تصدت لها القوات الامنية الايرانية وقضت عليها.
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مذكرة احتجاج ايرانية

تسلل ارهابيين

اقليم كردستان العراق

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ايران تحتج لدي حكومة اقليم كردستان العراق لتسلل الارهابيين من الاقليم الي ايران

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