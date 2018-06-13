فی زیارة وداعیة لمناسبة انتهاء مهامه الدبلوماسیة..

السفیر الایرانی فی بیروت یلتقی المدیر العام للامن العام اللبنانی

بیروت / 13 حزیران / یونیو /ارنا-
فی زیارة وداعیة لمناسبة انتهاء مهامه الدبلوماسیة فی بیروت، التقي السفیر الایرانی امس الثلاثاء المدیر العام للامن العام اللبنانی اللواء عباس إبراهیم.

وفی هذا اللقاء الذی جري فی مكتب اللواء ابراهیم، تباحث الجانبان حول العلاقات الثنائیة والقضایا الاقلیمیة.
واعتبر السفیر الایرانی اقامة الانتخابات البرلمانیة اللبنانیة الاخیرة فی اجواء آمنة وكذلك مكافحة الجماعات الارهابیة التكفریة من ضمن نجاحات الامن العام اللبنانی.
واكد فتحعلی استمرار دعم الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة لترسیخ الدیمقراطیة والتعددیة السیاسیة والامن القومی فی لبنان.
من جانبه شكر المدیر العام للامن العام اللبنانی دعم الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة لبلاده، مؤكدا ضرورة تطویر العلاقات الثنائیة خاصة فی القضایا الامنیة.
واشاد اللواء ابراهیم بجهود السفیر فتحعلی خلال فترة مهامه الدبلوماسیة لتعزیز العلاقات بین البلدین، متمنیا له التوفیق فی مهامه الجدیدة.
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السفیر الایرانی فی بیروت یلتقی المدیر العام للامن العام اللبنانی

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