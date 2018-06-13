عاصفة بسرعة 85 كم في الساعة تجتاح العاصمة طهران

طهران / 13 حزيران / يونيو /ارنا-
اجتاحت العاصمة الايرانية طهران مساء الثلاثاء عاصفة بسرعة 85 كم في الساعة.

وبدات العاصفة مصحوبة بصواعق رعدية في مناطق طهران الجنوبية وسرعان ما امتدت لسائر اجزاء العاصمة رافقتها في بعض المناطق امطار غزيرة.
ولم تصل لغاية الان اي تقارير بحدوث اضرار او اصابات جراء هذه العاصفة.
وتشهد طهران منذ ايام موجة من العواصف ومنها التي اجتاحت العاصمة مساء اول امس الاثنين بسرعة 83 كم وادت الي اقتلاع 150 شجرة واصابة 19 شخصا عولج 13 منهم ميدانيا فيما نقل الستة الاخرون الي المستشفيات لمتابعة العلاج اللازم.
كما اجتاحت العاصمة عاصفة قوية قبل اسبوعين ادت الي مصرع شخص واصابة 75 آخرين.
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عاصفة بسرعة 85 كم في الساعة تجتاح العاصمة طهران

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