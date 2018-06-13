في اتصال هاتفي استغرق نحو ساعة

روحاني وماكرون يتبادلان وجهات النظر بشأن العلاقات الثنائية والاتفاق النووي

طهران/ 12 حزيران/ يونيو- بحث رئيس الجمهورية حجة الاسلام حسن روحاني مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون حول العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية ومايتعلق بخطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) .

واعرب الرئيس روحاني في الاتصال الهاتفي الذي استغرق نحو ساعة، اعرب عن ارتياحه من مواقف اوروبا بما فيها فرنسا بشأن الحفاظ علي الاتفاق النووي وقال ان هذه المواقف لابد ان تترافق مع حلول عملية لضمان مصالح ايران في الاتفاق.
واشار الي المهلة الزمنية المحدودة لتقديم حلول عملية في هذا المجال وقال 'لابد الانسمح بان تؤثر الاجراءات الاحادية علي هذا الانجاز الدبلوماسي الكبير مؤكدا ان البقاء ضمن الاتفاق لن يكون ممكنا لو لم تتمكن ايران من الانتفاع بمزاياه'.
واعرب عن امله بان تسفر جهود الدول الخمس والاتحاد الاوروبي وايران عن نتائج مثمرة.
وفي جانب اخر من هذا الاتصال قال الرئيس روحاني انه خلافا للحضور العسكري غير المشروع لبعض الدول في سوريا فان تواجد المستشارين الايرانيين هناك هو بطلب رسمي من الحكومة السورية ومن اجل مكافحة الارهاب معربا بذلك عن امله بان تسفر الجهود المشتركة للقوات الداعمة لسوريا عن اجتثاث جذور الارهاب .
واشار الي التطورات الايجابية التي شهدها مسار تدوين الدستور الجديد في سوريا مرحبا بالتشاور المستمر بين ايران وفرنسا لاعادة الامن والاستقرار الي سوريا.
من جانبه قال الرئيس الفرنسي ان باريس ملتزمة بالاتفاق النووي مشيرا بذلك الي الاجراءات والحلول العملية لضمان مصالح ايران في اطار الاتفاق النووي.
وقد اكد الرئيسان في الاتصال علي استمرار التشاور بين البلدين بشأن القضايا الثنائية والاقليمية.
انتهي**س.ر



برچسب ها

سياسي

روحاني

ماكرون

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

روحاني وماكرون يتبادلان وجهات النظر بشأن العلاقات الثنائية والاتفاق النووي

معظم المشاهدات

توقيف اربعة متهمين بقضية حرق مخازن المفوضية في الرصافة ببغداد

توقيف اربعة متهمين بقضية حرق مخازن المفوضية في الرصافة ببغداد

أربيل تسلم أكثر من 800 معتقل متهم بالانضمام لـ`داعش` الي بغداد

أربيل تسلم أكثر من 800 معتقل متهم بالانضمام لـ'داعش' الي بغداد

الحشد الشعبی: الاوضاع فی اطراف كركوك مستقرة وتحت السیطرة

الحشد الشعبی: الاوضاع فی اطراف كركوك مستقرة وتحت السیطرة

بعد هزيمة داعش في العراق.. تراجع ضحايا الارهاب بنسبة 80%

بعد هزيمة داعش في العراق.. تراجع ضحايا الارهاب بنسبة 80%

الامير القطري يأمر بتعيين سفير جديد للدوحة في طهران

الامير القطري يأمر بتعيين سفير جديد للدوحة في طهران

أحدث الأخبار

روحاني وماكرون يتبادلان وجهات النظر بشأن العلاقات الثنائية والاتفاق النووي

في اتصال هاتفي استغرق نحو ساعة

روحاني وماكرون يتبادلان وجهات النظر بشأن العلاقات الثنائية والاتفاق النووي

سفير ايرن يؤكد علي تعزيز العلاقات الجمركية بين طهران وباكو

سفير ايرن يؤكد علي تعزيز العلاقات الجمركية بين طهران وباكو

استشهاد 12 مدنياً بريف الحسكة في مجزرة جديدة لطيران التحالف الدولي

استشهاد 12 مدنياً بريف الحسكة في مجزرة جديدة لطيران التحالف الدولي

ظريف يصل الي جنوب أفريقيا

ظريف يصل الي جنوب أفريقيا

رئيس منظمة الحج والزيارة: نأمل بموسم حج رائع هذا العام

رئيس منظمة الحج والزيارة: نأمل بموسم حج رائع هذا العام

موضوعات مرتبط