استشهاد 12 مدنياً بريف الحسكة في مجزرة جديدة لطيران التحالف الدولي

وافادت سانا ان بعد أقل من 24 ساعة علي ارتكابه مجزرة في قرية خويبيرة بريف الحسكة الجنوبي ارتكب طيران “التحالف الدولي” الذي تقوده الولايات المتحدة من خارج الشرعية الدولية بحجة محاربة تنظيم داعش الإرهابي اليوم مجزرة جديدة في قرية تل الشاير تسببت باستشهاد وجرح 14 مدنيا من عائلة واحدة.

وأفادت مصادر أهلية لمراسل سانا في الحسكة بأن طائرات تابعة لـ “التحالف الدولي” قصفت فجر اليوم منازل المدنيين في قرية تل الشاير بريف الحسكة الجنوبي الشرقي ما أسفر عن استشهاد 12 مدنيا وإصابة اثنين آخرين هما فيصل الباشا وطفله وجميعهم من عائلة حسون الباشا.

واستشهد الثلاثاء الماضي 10 مدنيين بينهم نساء وأطفال ووقع دمار كبير في الممتلكات العامة والخاصة جراء قصف طائرات “التحالف الدولي” منازل المواطنين في قرية جزاع شمال الدشيشة بالريف الجنوبي لمدينة الشدادي.

وفي محاولة منه للضغط علي أهالي الريف الجنوبي للحسكة لإجبارهم علي الانضمام إلي مجموعات “قسد” أو مساعدتهم لدخول قراهم يكثف “التحالف الدولي” من اعتداءاته خلال الايام الاخيرة علي التجمعات السكانية بريف منطقة الشدادي حيث يتعمد قصف القري والتجمعات السكانية بمختلف أنواع الأسلحة تمهيدا لاحتلال مجموعات “قسد” المدعومة من الولايات المتحدة للمنطقة.

ومنذ تشكيل “التحالف الدولي” بشكل غير شرعي من خارج مجلس الأمن في عام 2014 بذريعة محاربة تنظيم “داعش” الإرهابي ارتكب عشرات المجازر أسفرت عن استشهاد وجرح المئات من المدنيين إضافة إلي استهدافه البني التحتية من جسور ومنشآت حيوية في أرياف دير الزور والحسكة وتدميره مدينة الرقة بشكل شبه كامل وتهجير مئات الآلاف من سكانها.

انتهي ** 1487 **س.ر

