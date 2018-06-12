ظريف يصل الي جنوب أفريقيا

بريتوريا/12 حزيران/يونيو/إرنا- وصل وزير الخارجية 'محمد جواد ظريف' مساء اليوم الثلاثاء الي بريتوريا، عاصمة جنوب أفريقيا، ليلتقي كبار مسؤوليها ويبحث معهم حول الإتفاق النووي وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

ومن المقرر أن يلتقي ظريف خلال هذه الزيارة رئيس جمهورية جنوب أفريقيا ونظيره في هذا البلد.
إنتهي أ م د**س.ر



برچسب ها

سياسي

محمد جواد ظريف

بريتوريا

جنوب أفريقيا

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

ظريف يصل الي جنوب أفريقيا

معظم المشاهدات

عمليات بغداد تصدر بياناً بشأن حريق صناديق الاقتراع في الرصافة

عمليات بغداد تصدر بياناً بشأن حريق صناديق الاقتراع في الرصافة

توقيف اربعة متهمين بقضية حرق مخازن المفوضية في الرصافة ببغداد

توقيف اربعة متهمين بقضية حرق مخازن المفوضية في الرصافة ببغداد

أربيل تسلم أكثر من 800 معتقل متهم بالانضمام لـ`داعش` الي بغداد

أربيل تسلم أكثر من 800 معتقل متهم بالانضمام لـ'داعش' الي بغداد

علي كوریا الشمالیة التعامل بحذر فی التفاوض مع امیركا

المتحدث باسم الخارجیة :

علي كوریا الشمالیة التعامل بحذر فی التفاوض مع امیركا

الخارجیة الإیرانیة: الإجراءات الأحادیة الأمیركیة تهدید جاد للأمن الدولی

الخارجیة الإیرانیة: الإجراءات الأحادیة الأمیركیة تهدید جاد للأمن الدولی

أحدث الأخبار

سفير ايرن يؤكد علي تعزيز العلاقات الجمركية بين طهران وباكو

سفير ايرن يؤكد علي تعزيز العلاقات الجمركية بين طهران وباكو

استشهاد 12 مدنياً بريف الحسكة في مجزرة جديدة لطيران التحالف الدولي

استشهاد 12 مدنياً بريف الحسكة في مجزرة جديدة لطيران التحالف الدولي

ظريف يصل الي جنوب أفريقيا

ظريف يصل الي جنوب أفريقيا

رئيس منظمة الحج والزيارة: نأمل بموسم حج رائع هذا العام

رئيس منظمة الحج والزيارة: نأمل بموسم حج رائع هذا العام

سورية تطالب مجدداً مجلس الأمن بإدانة مجازر طيران التحالف الدولي

سورية تطالب مجدداً مجلس الأمن بإدانة مجازر طيران التحالف الدولي

موضوعات مرتبط