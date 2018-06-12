ظريف يصل الي جنوب أفريقيا

بريتوريا/12 حزيران/يونيو/إرنا- وصل وزير الخارجية 'محمد جواد ظريف' مساء اليوم الثلاثاء الي بريتوريا، عاصمة جنوب أفريقيا، ليلتقي كبار مسؤوليها ويبحث معهم حول الإتفاق النووي وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
ومن المقرر أن يلتقي ظريف خلال هذه الزيارة رئيس جمهورية جنوب أفريقيا ونظيره في هذا البلد. إنتهي أ م د**س.ر
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