المدیر التنفیذی لـ ارنا : مستعدون لتغطیة احداث الحج خلال العام الحالی

وفی لقائه الیوم الثلاثاء رئیس مؤسسة الحج والزیارة للجمهوریة الاسلامیة الایرانیة 'حمید محمدی' بمقر وكالة 'ارنا'، نوّه هاشمی الي اقتراب موسم ایفاد الزوار الایرانیین لأداء مناسك الحج؛ موكدا علي ضرورة ایصال المعلومات والتغطیة الاعلامیة السریعة فی هذا الخصوص.

واعرب المدیر التنفیذی لوكالة الجمهوریة الاسلامیة للانباء، فی هذا اللقاء، عن امله بان یستطیع الزوار الایرانیون من اداء مناسك الحج خلال العام الحالی وعلي غرار العام الماضی، فی اجواء یسودها الامن والهدوء والعزة؛ مؤكدا ان وسائل الاعلام تضطلع بدور كبیر فی هذا السیاق.

واوضح قائلا، ان وسائل الاعلام من شانها ان تسهم فی توفیر ظروف آمنة وتقویض اثار الرؤي والافكار السیئة.

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