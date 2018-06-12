الاحتلال يعلن تقييد إدخال غاز الهيليوم لغزة

وقال منسق أعمال الحكومة الصهيونية في الضفة الغربية وقطاع غزة اللواء كميل أبو ركن إنه تقرر تقييد دخول غاز الهيليوم إلي القطاع وذلك بقرار وزير الحرب الصهيوني أفيغدور ليبرمان.

وزعم أبو ركن في بيان صحفي أن حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخيرة تستخدم الهيليوم 'لأغراض إرهابية'، وخصوصا إطلاق البالونات الحارقة باتجاه الكيان الصهيوني.

وقال ابو ركن أنه يتم استخدام هذا الغاز في قطاع غزة لإطلاق البالونات الحارقة ب'بدل استخدامه في الاحتياجات الطبية'.

وهدد أبو ركن بمنع إدخال هذا الغاز إلي القطاع بشكل تام إذا استمر استخدامه، مضيفا أن 'المسؤولية تقع علي عاتق حركة حماس'.

وادي اطلاق الاطباق الورقية الحارقة والبالونات الي حرق ما يقارب 4000 دونم في المستوطنات المحاذية لقطاع غزة في وقت تهدد في دولة الاحتلال باستهداف مطلقي البالونات والطائرات الورقية.

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