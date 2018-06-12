كاتب عراقي يحذر من الدور الاميركي المشبوه لزعزعة اوضاع العراق

وكتب محمد الياسري، في الموقع الالكتروني لقناة الاباء الفضائية، مقالا تحت عنوان (الدور الاميركي المشبوه لزعزعة الاستقرار بالعراق)، قال فيه، لقد 'عمدت الإدارة الأميركية منذ تولي ترامب الاحمق إلي القيام بخطوات عملية من خلال وكلائها في العملية السياسية فيما يتعلق بالشأن الانتخابي ابتدأت من الإصرار علي قانون سانت ليغو المعدل الانتخابي الذي ينعش القوائم الصغيرة والمتوسطة، وهذا ما حذرنا منه مسبقا ومن نتائجه المخيفة لان القوائم غير الكبيرة ستكون مشتتة القرار وفاقدة للإرادة الحقيقية التي علي أساسها تبني تحالفات الكتلة الاكبر، بالتالي تخلق نسيجا هشا غير متماسك سريع الانفراط، وينتج حكومة ضعيفة تكون رهينة للمشاريع الدولية والإقليمية الخليجية المعادية للأغلبية الشعبية في البلاد'.

واشار الياسري في مقاله الي ان الولايات المتحدة الاميركية 'لم تكتف عند هذا الحد، بل عمدت طيلة الحملة الانتخابية الي الترويج لقوائم انتخابية علمانية شيوعية معادية للمقاومة الإسلامية، بل وصلت الوقاحة بالبعض إلي التشكيك باصول الاسلام المحمدي الأصيل بحجج واهية مختلقة وضعت برامجها بسفارة أميركا في بغداد إضافة للكيان السعودي، وكان الهدف منها التأثيرعلي الناخب العراقي في الوسط والجنوب المظلوم، في سبيل تأهل قوي قريبة من رؤية أميركا وحلفائها، ولكن مع كل التسقيط الممنهج والممول، إلا أن الناخب العراقي اختار المقاومة وفصائلها والمضحين من أبناء الحشد المقدس رغم التزوير والترهيب'.

واضاف قائلا 'وبعد أن أفرزت النتائج تفوق قوي سياسية بدماء جديدة لاتنسجم مع الإدارة الأميركية وربيبتها السعودية، عرقلت التحالفات الوطنية، وحاولت بكل جهدها استبعاد القوي التي لاتركع للاميركان، لكن كان المفاوض بارعا في اختطاف المشروع من يد أميركا، وتحققت اولي خطواته من قبل البرلمان العراقي الذي قام بخطوة في إنعاش العملية السياسية، بعد أن كادت تذهب للموت السريري، لكن هذه الخطوة لم تعجب الاميركان، وهم البارعين في خلق الفوضي، بل إن المشروع قائم علي خلق فوضي كبيرة في العراق، لكي يسهل النفوذ من خلالها للوسط السياسي وعرض بضاعتها وفرض اجندتها علي الزبائن'.

يذكر ان العملية السياسية في العراق خلال مرحلة مابعد الانتخابات البرلمانية الاخيرة التي جرت في الثاني عشر من شهر ايار-مايو الماضي، تعرضت لعراقيل ومعوقات عديدة، تمثلت في جانب منها ببروز الكثير من الشبهات حول وجود حالات تزوير وتلاعب بمجريات العملية الانتخابية، مما حدي بمجلس النواب العراقي الي اصدار قانون لتعديل قانون الانتخابات النافذ لعام 2013، يقضي بألغاء نتائج الفرز والعد الالكتروني واللجوء الي الفرز والعد اليدوي، وتجميد عمل مفوضية الانتخابات، وتعيين قضاة تم انتدابهم من قبل مجلس القضاء الاعلي للاشرف علي عمليات العد والفرز اليدوي في بغداد والمحافظات، وفيما بعد تعرضت مخازن مفوضية الانتخابات في جانب الرصافة الي حريق، لم تعرف حتي الان الجهات التي تقف ورائه، ولا حجم الاضرار الحقيقية التي خلفها بصناديق الاقتراع والاجهزة الالكترونية المستخدمة في الانتخابات.

انتهي ع ص**س.ر

