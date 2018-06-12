رئيس البرلمان العراقي: القوي السياسية تسعي للخروج برؤية موحدة لتشكيل الحكومة المقبلة

بغداد/12 حزيران/يونيو/ارنا-اكد رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري، ان الاطراف والقوي السياسية العراقية المختلفة، تسعي الي الخروج برؤية سياسية موحدة لشكل الحكومة المقبلة.

واشار الجبوري خلال لقائه مبعوث الامين العام للامم المتحدة الخاص الي العراق يان كوبيتش مساء الاثنين، الي 'ان البرلمان العراقي حريص علي تصويب العملية الانتخابية وبما يضمن عدم ضياع اصوات الناخبين، وان اللجان المعنية تتعامل مع القرارات الاخيرة وفقاً للقانون وضمن النصوص الدستورية التي تلزم الجميع بأحترام ارادة الشعب'.
وبحسب بيان صادر عن مكتب رئيس مجلس النواب، استقبل الاخير، ممثل الامين العام للامم المتحدة في بغداد يان كوبيتش، وجري خلال اللقاء استعراض تطورات الاوضاع السياسية والامنية في البلاد، ونتائج قرارات البرلمان الاخيرة المتعلقة بتعديل قانون الانتخابات وتشكيل الحكومة المقبلة'.
وكان كوبيتش قد ابدي استعداد البعثة الاممية للمساعدة في رفع المعوقات والمعرقلات التي تواجه اتمام انجاز الاستحقاق الانتخابي، وحل الاشكالات القائمة علي ضوء الدستور.
يذكر ان مجلس النواب العراق قد صوت في السادس من شهر حزيران-يونيو الجاري علي مشروع التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لعام 2013، والذي يقضي بألغاء نتائج العد والفرز الالكتروني للانتخابات البرلمانية الاخيرة، واجراء عملية العد والفرز اليدوي لكل صناديق الاقتراع، وتجميد اعضاء مفوضية الانتخابات ومسؤولي مكاتبها في المحافظات، وانتداب قضاة من قبل مجلس القضاء الاعلي ليقوموا بمهام اعضاء المفوضية ومسؤولي المكاتب المجمدين.
وبينما لاقي هذا القانون ترحيب بعض الاطراف السياسية، فأنه قوبل بأنتقادات واعتراضات شديدة من قبل البعض الاخر، هذا في الوقت الذي تسبب حريق مخازن مفوضية الانتخابات في الرصافة، يوم امس الاول الاحد، بجدل وسجال سياسي واسع حول الخيارات التي ينبغي العمل عليها، لاسيما وان بعض المعلومات والتسريبات تذهب الي ان النيران طالت اجهزة ووثائق وصناديق اقتراع عديدة، يمكن ان تؤثر الي حد كبير علي المعطيات الحقيقية للانتخابات.
انتهي ع ص**س.ر



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سليم الجبوري

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رئيس البرلمان العراقي: القوي السياسية تسعي للخروج برؤية موحدة لتشكيل الحكومة المقبلة

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