المجلس الاعلي الاسلامي العراقي يرفض اي تواجد عسكري اجنبي في الاراضي العراقية

وجاء في بيان المجلس الاعلي، 'بينت الهيئة القيادية للمجلس الاعلي الاسلامي العراقي في اجتماعها المنعقد في بغداد، خطورة التواجد العسكري الاجنبي في جبال قنديل وسنجار، مشددة علي ضرورة الاخذ بموافقة الحكومة العراقية قبل اي تحرك وعلي اي مستوي، خاصة فيما يتعلق بتواجد القوات الاجنبية في جبال قنديل وسنجار .

وحذر البيان من خطورة هذا الوضع، مع التأكيد علي الرفض القاطع لأي تحركات عسكرية داخل الاراضي العراقية دون اخذ موافقة الحكومة.

في ذات الوقت اكدت الهيئة القيادية للمجلس الاعلي رفضها القاطع، ان تكون الاراضي العراقية منطلقاً لاي عدوان علي دول الجوار.

الي ذلك أعلن وزير الدفاع التركي نور الدين جانكيلي، اليوم الثلاثاء، عن إنشاء قواعد عسكرية في شمالي العراق لأول مرة، مؤكدا أن قوات بلاده ستبقي في العراق لحين القضاء علي الإرهاب بشكل كامل دون الاخلال بسيادة العراق.

ونقلت وسائل اعلام عراقية عن وكالة الاناضول التركية تصريحات لجانكيلي قال فيها 'أنشأنا قواعد عسكرية شمالي العراق للمرة الأولي، وانه بدون هذه القواعد سيكون من الصعب تقنياً إطلاق عمليات طويلة لمناطق أبعد'.

واشار الوزير التركي الي 'ان تحصينات القواعد العسكرية في شمال العراق وصلت إلي مرحلة معينة ونستعد الآن للمرحلة التالية'، مؤكدا أنه 'سنبقي في شمال العراق لحين القضاء علي الإرهاب تماما'.

واضاف قائلا 'ان الحملة علي جبال قنديل تختلف عن غيرها، لأنّ عناصر حزب العمال الكردستاني كانوا يهاجمون بلادنا منها ويتسللون إلي الداخل التركي، مستفيدين من وعورة المنطقة والطرق الجبلية التي يستخدمونها بسهولة، والعمليات العسكرية ستتواصل بالشكل الذي لا يخل بوحدة أراضي دولة أخري بأي شكل من الأشكال'.

انتهي ع ص**س.ر

