نوبخت : ايران تندّد بتمويل الارهاب وترفض غسيل الاموال

واشار نوبخت خلال مؤتمره الصحفي اليوم الثلاثاء، الي موضوع انضمام ايران الي 'معاهدة مكافحة تمويل الارهاب'؛ مبينا انه هذه الاتفاقية تاتي في اطار الدستور والقوانين السائدة داخل البلاد؛ ومؤكدا ان ايران لا توافق علي غسيل الاموال وهي تندد بمحاولات تمويل الارهاب.

وشدد المتحدث باسم الحكومة علي ان التصريحات التي تصف المقاومة بالارهاب تنطلق من دوافع مغرضة؛ مردفا ان الكيان الصهيوني وامريكا يدعمان الارهاب.

وفيما نوّه الي محاولات الاعداء لشن حرب نفسية ضد ايران، قال مساعد رئيس الجمهورية انه خلال توقيع الاتفاق النووي، امتنع بعض المغرضين عن تنفيذ الاتفاقيات؛ مضيفا ان ايران تواجه اليوم شخصا يسحب توقيعه عبر تغريدة ينشرها من علي متن الطائرة.

انتهي ** ح ع

