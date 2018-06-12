نوبخت : ايران تندّد بتمويل الارهاب وترفض غسيل الاموال

طهران / 12 حزيران / يونيو / ارنا – قال مساعد رئيس الجمهورية، المتحدث باسم الحكومة 'محمد باقر نوبخت' ان الجمهورية الاسلامية ترفض غسيل الاموال ولديها قوانين لمواجهة ذلك؛ كما تدين قطعا توفير المصادر المالية للجماعات الارهابية.

واشار نوبخت خلال مؤتمره الصحفي اليوم الثلاثاء، الي موضوع انضمام ايران الي 'معاهدة مكافحة تمويل الارهاب'؛ مبينا انه هذه الاتفاقية تاتي في اطار الدستور والقوانين السائدة داخل البلاد؛ ومؤكدا ان ايران لا توافق علي غسيل الاموال وهي تندد بمحاولات تمويل الارهاب.
وشدد المتحدث باسم الحكومة علي ان التصريحات التي تصف المقاومة بالارهاب تنطلق من دوافع مغرضة؛ مردفا ان الكيان الصهيوني وامريكا يدعمان الارهاب.
وفيما نوّه الي محاولات الاعداء لشن حرب نفسية ضد ايران، قال مساعد رئيس الجمهورية انه خلال توقيع الاتفاق النووي، امتنع بعض المغرضين عن تنفيذ الاتفاقيات؛ مضيفا ان ايران تواجه اليوم شخصا يسحب توقيعه عبر تغريدة ينشرها من علي متن الطائرة.
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نوبخت

معاهدة غسيل الاموال

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نوبخت : ايران تندّد بتمويل الارهاب وترفض غسيل الاموال

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