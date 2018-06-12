ايران تقيم معرضا للمخطوطات القرانية في نيودلهي

وقال امين المعرض 'مهدي خواجة بيري' ان هذا الحدث الثقافي اقيم بمناسبة شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد، وتم انجازه من خلال تعاون مشترك بين مؤسسة نور التابعة للجمهورية الاسلامية الايرانية مع 'جامعة جاميا مليا اسلاميا' الهندية.

واوضح ان المعرض يضم نسخا خطية تراثية للقران الكريم تعود الي خطاطين شهيرين.

وقال خواجة بيري ان معرض النسخ الخطية القرانية في نيودلهي يضم 100 مخطوطة، منها 36 نسخة خطية للقران الكريم؛ مضيفا ان المعرض سيواصل اعماله علي مدي اسبوعين.

علما ان من ابرز المخطوطات القرانية المعروضة في هذا الحدث الثقافي الاسلامي، هي نسخة خطية للمصحف الشريف بحجم كبير يبلغ 2.8 عرضا و4.8 طولا، مكتوب علي القماش.

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