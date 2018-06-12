سفيرة السويد: نعمل علي تعزيز العلاقات الإقتصادية مع إيران اكثر فاكثر

كرمانشاه/12 حزيران/يونيو/إرنا- أشارت سفيرة السويد لدي طهران 'هلنا سونغلند'، الي العلاقات الجيدة القائمة بين بلادها وإيران قائلة، 'ان ستوكهولم وطهران تعملان علي تطوير علاقاتهما الإقتصادية وان هذه العلاقات ستتعزز في المستقبل أكثر فاكثر.

وأضافت هلنا سونغلند (Helena sangeland)، اليوم الثلاثاء في حوار مع مراسل إرنا، 'تربطناعلاقات جيدة جدا مع إيران، وان هذه العلاقات ومنذ عامين أصبحت أفضل من الماضي بكثير' وأشارت الي دور الاتفاق النووي في تعزيز التعاون بين البلدان الأوروبية مع إيران.
وتطرقت سونغلند الي مذكرات التعاون المشترك بين ستوكهولم وطهران قائلة ان رئيس الوزراء السويدي قام العام الماضي بزيارة الي إيران بحث خلالها مختلف القضايا بما في ذلك القضايا الإقتصادية مع المسؤولين الإيرانيين.
كما أشارت الي زيارة مساعدة رئيس الجمهورية لشؤون المرأة والأسرة 'معصومة إبتكار'الي السويد قائلة، ان تبادل الزيارات بين المسؤولين الإيرانيين والسويديين يعد مؤشرا علي العلاقات الجيدة القائمة بين البلدين'.
وتابعت ان الإجتماع السابع للجنة الإقتصادية المشتركة بين البلدين سيعقد بعد اسبوعين لبحث السبل الكفيلة بتعزيز التبادل الإقتصادي بينهما.
وحول نشاط الشركات السويدية لإنتاج السيارات في إيران قالت، ان شركتي فولفو وسكانيا تقومان حاليا بتجميع السيارات الثقيلة في إيران مضيفة، 'ان هذه الشركتين تبحثان عن شريك إقتصادي قوي لهما لمباشرة إنتاج سيارات الركاب في إيران .
وفي جانب آخر، أشارت سونغلند الي التعاون القائم بين السويد وإيران في مجال القضايا الإجتماعية معلنة عن إقامة إجتماع مشترك بين البلدين حول حقوق المرأة في طهران.
تجدر الإشارة، ان سفيرة السويد وسفير النرويج لدي طهران، قاما يوم أمس الإثنين بزيارة تفقدية للمناطق المنكوبة بالزلزال الذي ضرب محافظة كرمانشاه (غربي البلاد) في الخريف الماضي.
**إنتهي أ م د**س.ر



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اقتصاد

السويد وإيران

التبادل الإقتصادي

فولفو وسكانيا

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سفيرة السويد: نعمل علي تعزيز العلاقات الإقتصادية مع إيران اكثر فاكثر

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