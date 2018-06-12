لاريجاني: ثمة تدابير ستتخذ بالتناسب مع تصرفات الإدارة الأميركية

طهران/12 حزيران/يونيو/إرنا-قال رئيس مجلس الشوري الإسلامي 'علي لاريجاني'، إن انسحاب أميركا من الإتفاق النووي، كان إنتهاكا للمبادئ الأخلاقية والقوانين والإلتزامات الدولية وان ذلك أثر إلي حد ما علي الاستثمار في البلاد، ومن هذا المنطلق سيتم إتخاذ بعض التدابير لما يتناسب مع تصرفات الادارة الاميركية وهناك مباحثات جارية (مع بعض الدول ) في هذا المجال.

وأضاف لاريجاني اليوم الثلاثاء في تصريح للمراسلين، علي هامش مراسم إزاحة الستار عن كتاب 'إقتصاد إيران في العام 1396 هـ.ش' (العام الإيراني الماضي؛ إنتهي في 20 آذار/مارس) الصادر عن مركز ابحاث مجلس الشوري الإسلامي، أضاف 'سنعمل علي التوصل الي إطار أكثر دقة علي ضوء سلوك اميركا في الشهور القادمة '.
وأكد لاريجاني ضرورة تبني رؤية قائمة علي الواقع حيال الوضع الإقتصادي للبلاد لكي تكون قاعدة لحل بعض القضايا قائلا، ان هذا التقرير (كتاب إقتصاد إيران في العام 1396 هـ.ش) يتضمن نقاطا ايجابية تدل علي توفر الأرضية لتطبيع التعاون المصرفي بين إيران (مع الدول الأجنبية) خلال العام الماضي أكثر من اي وقت اخر.
من جانبه، أشار رئيس مركز الأبحاث في مجلس الشوري الإسلامي 'كاظم جلالي' في هذه المراسم، الي معدل النمو الإقتصادي في البلاد قائلا، ان هذا المعدل سيصل الي 4.4 بالمئة خلال العام الإيراني المقبل.
وتوقع ان يبلغ النمو الإقتصادي للبلاد في العام الإيراني الجاري (بدأ من 21 آذار/مارس) نحو3 بالمئة.
**إنتهي أ م د**س.ر



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سياسي

علي لاريجاني

تصرفات الإدارة الأميركية

الإتفاق النووي

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لاريجاني: ثمة تدابير ستتخذ بالتناسب مع تصرفات الإدارة الأميركية

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