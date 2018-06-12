المفوضية العليا لشؤون اللاجئين : ايران تستضيف مليون لاجئ

جاءت تصريحات المسؤولة الاممية هذه اليوم الثلاثاء خلال اللقاء مع مساعد الشؤون السياسية والامنية والاجتماعية لمحافط كرمان (جنوب شرق)، حميد ملانوري.

واكدت كرنياك ان المفوضية الاممية العليا لشؤون اللاجئين اقامت طوال 35 عاما تعاونتا جيدا مع الجمهورية الاسلامية الايرانية؛ منوهة الي تطبيق مشروع 'ضمان السلامة الاجتماعي' في ايران؛ وقالت ان المفوضية العليا لشؤون اللاجئين تمكنت من خلال التعاون مع الحكومة الايرانية ودائرة شؤون الاجانب (في ايران) ان تسدد مبالغ الضمان الاجتماعي لـ 92 الف لاجئي في الجمهورية الاسلامية.

واشادت كرنياك ايضا بتعاون المؤسسات الحكومية في ايران مع مكتب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في انشاء المدارس لدي عدد من محافظات البلاد ومضاعفة الجهود في المجالات التعليمية.

ولفتت كرنياك ايضا الي الزيارة المرتقبة، (خلال الشهر القادم) لوفد يضم سفراء ودبلماسيين لـ 11 دولة الي محافظة كرمان؛ مبينة ان هذه الزيارة تهدف الي تعرف ممثلي هذه الدول علي سياسات الجمهورية الاسلامية الايرانية في سياق تعزيز الدعم وتحسين ظروف اللاجئين.

من جانبه، قال مساعد الشؤون السياسية والامنية والاجتماعية لمحافظ كرمان، في هذا اللقاء، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وفّرت ظروفا مميزة لاستقبال اللاجئين، وقدمت اليهم مساعدات في مخلتف المجالات الاقتصادية والصحية والتعليمية.

واضاف ملانوري ان محافظة كرمان تحتضن ثلث اللاجئين الافغان المقيمين في ايران؛ موضحا ان 350 الف لاجئ من حملة الجنسية الافغانية يقطنون في هذه المحافظة.

ولفت المسؤول الايراني ايضا، الي ان 30 الف تلميذ و550 طالب جامعي افغاني يدرسون حاليا في مدراس وجامعات محافظة كرمان.

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