تفاصيل إحباط المحاولات الإرهابية في ليالي القدر

وأضاف العميد منتظر المهدي، اليوم الثلاثاء، خلال الإجتماع ان مراسم إحياء ليالي القدر والذكري السنوية التاسعة والعشرين لرحيل مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني (رض) وكذلك مسيرات يوم القدس العالمي أقيمت كلها بعون الله، في ظل أجواء يسودها الأمن التام وذلك بفضل الجهود التي بذلتها قوي الأمن الداخلي ومنتسبو سائر الأجهزة الحكومية والتعاون المبذول من جانب الشعب الإيراني.

كما أشار الي أن قوي الأمن الداخلي قامت بالتغطية الإستخباراتية لما يزيد عن 85 ألف مسجد وحسينية خلال المراسم المذكورة قائلا، 'ان كافة المراسم المعنية بالشهر الفضيل وإحياء ليالي القدر أقيمت في ظل ظروف يسودها الأمن وبالتزامن، كانت كافة محطات قطار الأنفاق في طهران تحت الإشراف التام للقوات الخاصة التابعة للأمن الداخلي'.

وأعلن مساعد الشؤون الإجتماعية لقائد قوي الأمن الداخلي، عن منع قوات حرس الحدود الغياري، مجموعة مسلحة مؤلفة من 20 شخصا من التسلل الي داخل البلاد في منطقة سردشت الحدودية التابعة لمحافظة آذربايجان الغربية (شمال غرب)، وخلال الإشتباكات معهم، إستشهد اثنان من الضباط الغياري لقوات حرس الحدود.

كما أشار هذا المسؤول الكبير في قوي الأمن الداخلي، الي تفكيك عصابة إنتحارية وإلقاء القبض علي أفرادها في منطقة سَراوان الحدودية التابعة لمحافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرق إيران)، وقتل العنصر الإنتحاري لهذه العصابة من خلال إطلاق الرصاص عليه قبل أن يقوم بأي عمل إنتحاري وتم كشف وضبط كميات كبيرة من العتاد والصدريات والرزم المتفجرة التي كانت بحوزته.

**إنتهي أ م د** 1718

