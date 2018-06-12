المتحدث باسم الحكومة : ترامب لا يمثل الشعب الامريكي الفهيم

واشار نوبخت في تصريح للصحفيين اليوم الثلاثاء، الي القمة الثنائية بين الرئيسين الامريكي والكوري الشمالي اليوم، متسائلا : كيف يمكن لزعيم كوريا الشمالية ان يتفاوض مع هذا الشخص، حيث لا يمكن تحديد انه لن يقوم بنقض الاتفاق قبل عودة الرئيس الكوري الشمالي الي بلاده.

وفي جانب اخر من تصريحاته الصحفية اليوم، تطرق نوبخت الي الموقع الالكتروني الذي اسسه الكيان الصهيوني باللغة الفارسية حول 'ازمة المياه'، قائلا بسخرية 'ان الكيان الذي يقتل علماءنا النوويين يرغب في حل معضلة المياه؟!'.

وفي معرض رده علي سؤال بشأن اغلاق عدد من المساجد في النمسا، اكد المتحدث باسم الحكومة ضرورة احترام المذاهب والعقائد الدينية لكونها من اسس الديانات السماوية جميعا؛ مبينا ان البلدان لديها رؤي مختلفة تجاه المعتقدات الدينية والحكومة الحالية في النمسا تحمل نظرة سياسية خاصة ازاء القضايا.

وفيما اكد ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لا ترحب باغلاق المساجد وطرد خطبائها اطلاقا، لفت نوبخت الي ما يقال من ان 'بعض هذه المساجد مدعومة من جانب الحكومة التركية' وقال : لكن رغم كل ذلك فإن موقفنا هو حرية الدين وخاصة الاسلام الاصيل في سائر البلدان.

واردف قائلا : هاجسنا (هنا) يكمن في ان يتم تقديم صورة عنيفة وبغيضة، في اطار داعش والافكار السلفية المتطرفة، عن الاسلام الي العالم؛ الصورة التي لا تمتّ للاسلام بصلة ابدا.

وعلي الصعيد الداخلي، تطرق المتحدث باسم الحكومة الي الاجراءات المتبعة في سياق برنامج الاقتصاد المقاوم؛ مبينا ان تطوير شبكة السكك الحديدية في البلاد يكشل احدي الركائز الاساسية لهذه المشاريع، والتي اكد عليها سماحة قائد الثورة الاسلامية ايضا.

انتهي ** ح ع

