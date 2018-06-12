انفجار لغم أرضي من مخلفات إلارهابيين يخلّف شهيداً مدنياً في سوريا

ونقلت قناة الاخباريه السوريه نقلا عن مصادرها في حمص، فإن انفجار لغم أرضي زرعه الإرهابيون ضمن الأراضي الزراعية بقرية كفرنان قبل إخراجهم إلي شمال سورية، تسبب باستشهاد مواطن من أهالي القرية.

وتعمل وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري منذ الانتهاء من إخراج الإرهابيين من ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي في 16 الشهر الماضي، علي تمشيط القري والبلدات لتطهيرها من مخلفات الإرهابيين الذين عمدوا إلي تفخيخ الطرقات والأراضي الزراعية بالعبوات الناسفة والألغام لمنع المواطنين من الذهاب إلي أراضيهم وجني محاصيلهم الزراعية أو العودة إلي حياتهم الطبيعية.

انتهي ** 1487 ** 1718

