تنمية العلاقات من اهم منجزات زيارة الرئيس روحاني للصين

واضاف 'علي اصغرخاجي' اليوم الثلاثاء في حوار مع مراسل ارنا ان زيارة الرئيس روحاني للصين تضمنت عقد عدة لقاءات ثنائية مع اعضاء منظمة شنغهي للتعاون ومنها مع الرئيس الروسي والرئيس الصيني الاعضاء الاصليين في مفاوضات الاتفاق النووي وكذلك لقائه كلا من رئيس وزراء الهند ورئيس منغوليا ورئيسي باكستان وبيلاروسيا.

وقال ان الرئيس روحاني استعرض خلال تلك اللقاءات مواقف الجمهورية الاسلامية حيال الاتفاق النووي بعد الخروج الاحادي للولايات المتحدة الامريكية منه وكذلك العلاقات الثنائية السياسية والتجارية وسبل تنميتها.

وبين خاجي ان المحور الاول لكلمه الرئيس روحاني في الاجتماع كان حول الخروج الامريكي من الاتفاق النووي باعتباره اتفاقا دوليا والذي لقي صدي من زعماء الدول المشاركة وخاصة الزعيم الروسي الذي اشاراليه في خطابه.

واشار الي الانجاز الاخر للزيارة وهو دفاع اعضاء شنغهاي عن الاتفاق النووي واضاف ان الرئيس الصيني'شي جين بينغ' باعتبارة رئيس القمة اعرب عن أسفه الشديد لانسحاب الولايات المتحدة الامريكية من الاتفاق النووي معلنا انه سيبذل قصاري جهده لبقاء الاتفاق وحمايته.

واشار سفير ايران لدي بكين الي المحور الثاني لخطاب الرئيس روحاني حول الارهاب ومكافحته والدور الايراني في احلال السلام والامن في المنطقة وخاصة في سوريا والعراق والذي اعلن فيه استعداد الجمهورية الاسلامية تقديم الدعم والخبرات بهذ الشأن لمنظمة شنغهاي للتعاون .

وقال خاجي انه وبسبب مكانة ايران واهميتها تم ادراج بند في البيان الختامي لقمة شنغهاي عن الدور الايراني وفيه اعلنوا مساندتهم للاتفاق النووي.

واضاف ان العلاقات الايرانية الصينية كانت علي جدول اعمال الرئيس روحاني حيث بحث مع نظيره الصيني سبل تطويرها علي جميع الاصعدة وتخللها التوقيع علي وثائق شملت مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والمواد التي تدخل في إنتاج المخدرات.

وجري توقيع مذكرة تفاهم بين منظمة البورصة والأوراق المالية الإيرانية ولجنة تقنين الاوراق المالية الصينية لتعزيز التعاون التقني.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزاره الشؤون الإقتصادية والمالية الايرانية واللجنة الوطنية للتنمية والتعديلات في جمهورية الصين الشعبية، تم خلالها التأكيد علي ضرورة اعتماد برنامج للتعاون المشترك في إطار 'مشروع الحزام والطريق'.

وكان الرئيس الايراني حسن روحاني قد وصل الجمعة 8 حزيران/يونيو مطار مدينة تشينغداو بدعوة رسمية من نظيره الصيني شي جين بينغ للمشاركة في المؤتمر الثامن عشر لمنظمة شنغهاي للتعاون.

ورافق الرئيس روحاني في هذه الزيارة وفد ضم وزير الخارجية محمد جواد ظريف وبيجن نامدار زنغنه وزير النفط ومسعود كرباسيان وزير الاقتصاد ومحمد نهاونديان مساعد رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية و ولي الله سيف محافظ البنك المركزي.

وتخللت الزيارة مشاركة الوفد الايراني في مأدبة عشاء اُقيمت علي شرف الوفد وتوقيع وثائق واتفاقيات ثنائية بين ايران والصين.

وكان المؤتمر افتتح السبت 9حزيران/يونيو واستمر يومين في مدينة تشينغداو الواقعة في محافظة شندونغ شرق الصين شارك فيه زعماء وقادة 8 دول ذات عضوية كاملة و4 دول تحمل صفة مراقب ومسؤولون يمثلون منظمات دولية.

علماً بأنّ كازاخستان والصين وقيرغيزيا وروسيا وطاجيكستان و أوزبكستان، أسست منظمة تعاون شنغهاي في ال15 من يونيو 2001 في مدينة شنغهاي الصينية.

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