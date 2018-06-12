بعد الاتفاق علي سعر الغاز الجديد؛

ازدياد صادرات الغاز الإيراني إلي أرمينيا

طهران/ 12 حزيران/ يونيو/ ارنا - أعلن مدير الشؤون الدولية لشركة الغاز الإيرانية، عن زيادة صادرات الغاز الإيراني إلي أرمينيا، وقال إن الوفد الأرميني سيزور إيران الأسبوع المقبل للتفاوض بشأن السعر الجديد للغاز وزيادة الصادرات.

ونقلا عن وزارة النفط الإيرانية، قال بهزاد بابازاده اليوم الثلاثاء حول زيادة حجم صادرات الغاز الإيراني إلي أرمينيا، إن شركة يريفان للطاقة الحرارية، طلبت استيراد المزيد من الغاز الإيراني، وبما ان العقد المبرم بين الشركة الوطنية الإيرانية للغاز وشركة يريفان للطاقة الحرارية هو عقد مقايضة الغاز بالكهرباء، فإن الشركة طلبت زيادة استيراد الغاز من مليون إلي مليون و 600 ألف متر مكعب .
وأضاف: علي الرغم من أن حجم الغاز المطلوب لن يتأثر بحجم صادراتنا، فإن أساس السعر يجب أن يعتمد علي العقد الجديد، لذا فإن الوفد الأرميني سيأتي إلي إيران الأسبوع المقبل للتفاوض علي زيادة كمية الغاز التي سيتم الاتفاق عليها .
وفي وقت سابق، أعلن حامد رضا عراقي، الرئيس التنفيذي لشركة الغاز الوطنية، استعداد إيران لتوسيع تعاونها في مجال الغاز مع أرمينيا.
وصرح بان العقد الخاص بتصدير الغاز الإيراني إلي أرمينيا في مقابل الكهرباء، تم تنظيمه بنسبة واحد إلي ثلاثة، أي أنه مقابل كل مليون متر مكعب من الغاز الذي تصدره إيران، يتعين نقل ثلاثة كيلوواط / ساعة من الكهرباء من أرمينيا إلي البلاد.
ووفقاً لخطط وزارة النفط، فإن أولوية صادرات الغاز الإيراني في المرحلة الأولي هي الدول المجاورة، وفي المرحلة التالية، مع تطور صناعة الغاز الطبيعي المسال (LNG) سيصدر إلي الأسواق الأخري.
ووقعت إيران وأرمينيا عقداً لمقايضة الغاز بالكهرباء في عام 2004 و لمدة 20 عاماً، يتم بموجبه تصدير الغاز الإيراني إلي أرمينيا لاستخدامه في محطات لتوليد الطاقة الكهربائية ، وفي المقابل تستورد إيران الكهرباء من أرمينيا.
انتهي** 2344



برچسب ها

اقتصاد

صادرات الغاز

ارمينيا

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

ازدياد صادرات الغاز الإيراني إلي أرمينيا

معظم المشاهدات

عمليات بغداد تصدر بياناً بشأن حريق صناديق الاقتراع في الرصافة

عمليات بغداد تصدر بياناً بشأن حريق صناديق الاقتراع في الرصافة

توقيف اربعة متهمين بقضية حرق مخازن المفوضية في الرصافة ببغداد

توقيف اربعة متهمين بقضية حرق مخازن المفوضية في الرصافة ببغداد

أربيل تسلم أكثر من 800 معتقل متهم بالانضمام لـ`داعش` الي بغداد

أربيل تسلم أكثر من 800 معتقل متهم بالانضمام لـ'داعش' الي بغداد

علي كوریا الشمالیة التعامل بحذر فی التفاوض مع امیركا

المتحدث باسم الخارجیة :

علي كوریا الشمالیة التعامل بحذر فی التفاوض مع امیركا

الخارجیة الإیرانیة: الإجراءات الأحادیة الأمیركیة تهدید جاد للأمن الدولی

الخارجیة الإیرانیة: الإجراءات الأحادیة الأمیركیة تهدید جاد للأمن الدولی

أحدث الأخبار

الامير القطري يأمر بتعيين سفير جديد للدوحة في طهران

الامير القطري يأمر بتعيين سفير جديد للدوحة في طهران

تفاصيل إحباط المحاولات الإرهابية في ليالي القدر

تفاصيل إحباط المحاولات الإرهابية في ليالي القدر

المتحدث باسم الحكومة : ترامب لا يمثل الشعب الامريكي الفهيم

المتحدث باسم الحكومة : ترامب لا يمثل الشعب الامريكي الفهيم

انفجار لغم أرضي من مخلفات إلارهابيين يخلّف شهيداً مدنياً في سوريا

انفجار لغم أرضي من مخلفات إلارهابيين يخلّف شهيداً مدنياً في سوريا

تنمية العلاقات من اهم منجزات زيارة الرئيس روحاني للصين

السفير الايراني لدي الصين:

تنمية العلاقات من اهم منجزات زيارة الرئيس روحاني للصين

موضوعات مرتبط