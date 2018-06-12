ازدياد صادرات الغاز الإيراني إلي أرمينيا

ونقلا عن وزارة النفط الإيرانية، قال بهزاد بابازاده اليوم الثلاثاء حول زيادة حجم صادرات الغاز الإيراني إلي أرمينيا، إن شركة يريفان للطاقة الحرارية، طلبت استيراد المزيد من الغاز الإيراني، وبما ان العقد المبرم بين الشركة الوطنية الإيرانية للغاز وشركة يريفان للطاقة الحرارية هو عقد مقايضة الغاز بالكهرباء، فإن الشركة طلبت زيادة استيراد الغاز من مليون إلي مليون و 600 ألف متر مكعب .

وأضاف: علي الرغم من أن حجم الغاز المطلوب لن يتأثر بحجم صادراتنا، فإن أساس السعر يجب أن يعتمد علي العقد الجديد، لذا فإن الوفد الأرميني سيأتي إلي إيران الأسبوع المقبل للتفاوض علي زيادة كمية الغاز التي سيتم الاتفاق عليها .

وفي وقت سابق، أعلن حامد رضا عراقي، الرئيس التنفيذي لشركة الغاز الوطنية، استعداد إيران لتوسيع تعاونها في مجال الغاز مع أرمينيا.

وصرح بان العقد الخاص بتصدير الغاز الإيراني إلي أرمينيا في مقابل الكهرباء، تم تنظيمه بنسبة واحد إلي ثلاثة، أي أنه مقابل كل مليون متر مكعب من الغاز الذي تصدره إيران، يتعين نقل ثلاثة كيلوواط / ساعة من الكهرباء من أرمينيا إلي البلاد.

ووفقاً لخطط وزارة النفط، فإن أولوية صادرات الغاز الإيراني في المرحلة الأولي هي الدول المجاورة، وفي المرحلة التالية، مع تطور صناعة الغاز الطبيعي المسال (LNG) سيصدر إلي الأسواق الأخري.

ووقعت إيران وأرمينيا عقداً لمقايضة الغاز بالكهرباء في عام 2004 و لمدة 20 عاماً، يتم بموجبه تصدير الغاز الإيراني إلي أرمينيا لاستخدامه في محطات لتوليد الطاقة الكهربائية ، وفي المقابل تستورد إيران الكهرباء من أرمينيا.

انتهي** 2344

