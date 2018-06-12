أستانا تبدي استعدادها لمواصلة رعاية المفاوضات السورية

طهران/ 12 حزيران/ يونيو/ ارنا - أعلن مختار تليوبيردي، النائب الأول لوزير خارجية كازاخستان، أن بلاده مستعدة لمواصلة تقديم أستانا كساحة لعقد اللقاءات الدولية حول تسوية الأزمة السورية.

وقال تليوبيردي: 'من جانبنا، نحن علي استعداد لمواصلة تقديم الساحة المطلوبة، لأن منصة أستانا أثبتت نجاعتها التامة وهو ما يجري الحديث عنه في الأمم المتحدة وفي جنيف. ونحن مستعدون لتقديم هذه المنصة في حال اتفقت الأطراف المعنية علي عقد اللقاءات هنا'.
وألمح تليوبيردي إلي احتمال عقد لقاء دولي لمناقشة التسوية السياسية السورية في أستانا، بعد المفاوضات حول هذه القضية في منتجع سوتشي الروسي.
وعقدت الجولة التاسعة من المفاوضات حول تسوية الأزمة السورية، في أستانا يومي 14-15 مايو الماضي.
واتفقت الدول الضامنة للهدنة في سوريا (روسيا وإيران وتركيا) علي عقد الاجتماع المقبل في سوتشي في يوليو 2018.
المصدر: تاس
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أستانا تبدي استعدادها لمواصلة رعاية المفاوضات السورية

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