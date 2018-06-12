العثور علي اُحفور لأسنان فيل يعود تاريخه الي مليوني سنة

وذكر الموقع الالكتروني لموسسة حماية البيئة عن إفتخاري قولها اليوم الثلاثاء: إنّ مكتب التاريخ الطبيعي والمخزون الجيني الايراني وبالتعاون مع الدائرة العامة لحماية البيئة التابعة لمحافظة أردبيل فام بمتابعة البحث للعثور علي كميات اُخري من الأحافير الفيلية ودراساتها، الأمر الذي سيكشف خفايا كثيرة عن أحافير الفقاريات خاصة الفيلة منها.

ونظراً الي العثور علي أحافير مشابهة في جمهورية آذربيجان قرّر هذا المكتب الايراني إجراء دراسات وابحاث مشتركة مع آذربيجان حول هذا الموضوع وتحديد موطن هذه الحيوانات الضخمة في ايران.

كما تم العثور علي الفكين الأسفل والأعلي وقطع من العاج لهذه الفيلة التي تنقسم الي نوعين من الماموثات الخالية من الوَبر يعود تاريخ حياتها الي مليوني سنة أي الي الدهر الرابع.

انتهي** ع ج** 1718

